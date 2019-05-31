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10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футбол будущего: как новые правила пенальти, замен и штрафных изменят игру

УЕФА объявил о том, что изменения в футбольных правилах, утвержденные 2 марта в шотландском Абердине Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), вступят в силу с 25 июня. Ниже — семь корректировок, о которых должен знать каждый любитель футбола.

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Источник: РИА "Новости"

Игрокам атакующей команды запретят вставать в «стенку» обороняющихся при исполнении штрафного удара. Максимально допустимое расстояние — метр от «стенки». При этом свою «стенку» атакующим выстраивать разрешено: это можно делать между мячом и «стенкой» соперника, чтобы максимально затруднить видимость вратарю. В IFAB считают, что это уменьшит затяжки времени и ускорит игру (нередко подготовка штрафного удара занимает две, три или даже четыре минуты из-за стычек).

Форвард "Барселоны" Луис Суарес (№ 9) исполняет штрафной удар в матче Лиги чемпионов против "Интера". | Источник: Reuters

Отныне игроков будут наказывать за непреднамеренную (случайную) игру рукой в атаке в том случае, если она привела к голевому моменту или забитому голу. Касания мяча рукой в своей штрафной площади арбитр будет трактовать, как и прежде.

В некоторых ситуациях после попадания мяча в судью будет назначаться «спорный мяч». Сейчас игра в таких случаях не останавливается. Даже в тех эпизодах, когда из-за касаний арбитра возникают голевые моменты или… сами голы. В конце мая в четвертом по силе дивизионе Нидерландов встречались «Харкемасе Бойс» и «Хук» (4:2). В одном из моментов судья Морис Пааруис не просто дотронулся до мяча, а умудрился забить и впоследствии засчитать собственный гол.

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Борьба с затяжками продолжается: заменяемый игрок теперь должен уходить через ближайшую боковую линию, а не идти через все поле к скамейке запасных. В концовках матчей этим часто пользуются тренеры, заменяющие футболистов именно с противоположной бровки. По задумке IFAB, нововведение существенно сэкономит время, а также минимизирует обнимания с каждым встречным партнером и прочие уловки.

Ускорить игру должно новое правило розыгрыша удара от ворот: теперь мяч можно трогать сразу, а не ждать, пока он выкатится за пределы штрафной площади. Этот пункт обрадует команды, которые начинают строить атаки от своих ворот через короткий пас.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал (слева). | Источник: AFP 2019

Желтые и красные карточки теперь будут давать не только футболистам, но и тренерам. Жесты и вербальные требования покинуть скамейку и отправиться на трибуну — все это в прошлом. Смысл правила: улучшить поведение тренеров и их помощников, которые порой позволяют себе много лишнего.

Коснулись изменения и пенальти. С 25 июня перед пробитием 11-метрового вратари смогут стоять на линии ворот только одной ногой, а не двумя, как этого ранее требовал регламент.

Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) отбивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. | Источник: РИА "Новости"

Отметим, что новые правила не будут действовать во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», который состоится 1 июня в Мадриде, а также в финале Лиги наций в Португалии (5—9 июня) и в матчах третьего и четвертого туров квалификации на Евро-2020.

Что еще обсуждалось в IFAB в последние годы, но не было принято:

  1. Уменьшение продолжительности матчей с 90 до 60 минут (два тайма по полчаса чистого времени);
  2. Назначение пенальти в том случае, если вратарь берет мяч в руки от своего партнера (сегодня наказывают свободным ударом);
  3. Фиксация гола в ситуациях, когда полевой игрок рукой выбивает мяч с линии ворот;
  4. Возобновление игры ударом от ворот, если перед тем вратарь отбил пенальти. Смысл: чтобы игроки не вбегали в штрафную раньше времени. Судя по всему, это правило введут с лета на экспериментальной основе только в непрофессиональных лигах.
  5. Новый формат послематчевой серии пенальти. По задумке, команды будут пробивать 11-метровые удары не поочередно, а по системе «ABBA», где применяется смена очередности пробития — AB BA AB BA AB (как в теннисных тай-брейках). Специалисты пришли к выводу, что классическая система пробития дает психологическое преимущество команде A, футболисты которой бьют первыми, а игроки команды B находятся под давлением перед каждым своим ударом.
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