«Севастополь» стал чемпионом Крыма по футболу

Встреча заключительного тура чемпионата, состоявшаяся в Севастополе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля гол на 37-й минуте забил Редван Османов, у гостей отличился Максим Куфтин (74). В параллельном матче конкурент «Севастополя» в борьбе за чемпионство симферопольский клуб «ТСК-Таврия» на выезде сыграл вничью с «Гвардейцем» (Скворцово) — 1:1. «Евпатория» в гостевой игре уступила керченскому «Океану» — 0:1.