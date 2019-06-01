«Севастополь» стал чемпионом Крыма по футболу
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодежного и завоевал титул чемпиона Крыма по футболу.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. «Севастополь» сыграл вничью с «Крымтеплицей» из Молодежного и завоевал титул чемпиона Крыма по футболу.
Встреча заключительного тура чемпионата, состоявшаяся в Севастополе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля гол на 37-й минуте забил Редван Османов, у гостей отличился Максим Куфтин (74). В параллельном матче конкурент «Севастополя» в борьбе за чемпионство симферопольский клуб «ТСК-Таврия» на выезде сыграл вничью с «Гвардейцем» (Скворцово) — 1:1. «Евпатория» в гостевой игре уступила керченскому «Океану» — 0:1.
В другом матче дня бахчисарайский «Кызылташ» в гостях разгромил ялтинский «Инкомспорт» — 4:1.
«Севастополь» набрал 52 очка, «ТСК-Таврия» (50) стала серебряным призером, «Крымтеплица» (49) заняла третье место.