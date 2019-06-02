«Дельта» победила болгарский «Спартак» на Кубке чемпионов

Встреча группы С, прошедшая в португальском Назаре, завершилась со счетом 8:3. У «Дельты» дубль сделал Владислав Аксенов, также отличились Игор Мело Матеус, Руслан Пелецкий, Андрей Панкратов, Тангер Насименто, один мяч в свои ворота срезал игрок болгарского «Спартака» Калоян Цветков.