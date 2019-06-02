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20:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Дельта» победила болгарский «Спартак» на Кубке чемпионов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Саратовская «Дельта» обыграла болгарский «Спартак» из Варны в матче группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

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Встреча группы С, прошедшая в португальском Назаре, завершилась со счетом 8:3. У «Дельты» дубль сделал Владислав Аксенов, также отличились Игор Мело Матеус, Руслан Пелецкий, Андрей Панкратов, Тангер Насименто, один мяч в свои ворота срезал игрок болгарского «Спартака» Калоян Цветков.

В следующем матче турнира «Дельта» сыграет с эстонским клубом «Аугур Энемат» 3 июня.

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