Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам

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«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — сказал журналистам после заседания адвокат Казьминой Александр Добровинский.

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Красносельский районный суд Петербурга во вторник провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Аршавина с Казьминой. Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.

Аршавин и Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.

Ранее Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них родились трое детей.

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит», лондонского «Арсенала», экс-капитан сборной России по футболу Аршавин ныне работает футбольным экспертом и комментатором телеканала «Матч-ТВ».

29 мая Аршавин в паре с Тимуром Журавелем прокомментировал бакинский финал Лиги Европы, где «Челси» разгромил «Арсенал» со счетом 4:1.

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Аршавин и его карьера

37-летний Андрей Аршавин родился в Санкт-Петербурге и начал футбольную карьеру сначала в фарм-клубе «Зенита», а затем был приглашен в основную команду.

В составе «Зенита» он трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2008/08 завоевал Кубок УЕФА.

В 2008 году вместе с национальной командой России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, вошел в символическую сборную Евро-2008 по версии УЕФА и стал номинантом на «Золотой мяч».

После этого Аршавин перешел в лондонский «Арсенал», цвета которого защищал с сезона-2008/09 по сезон-2012/13. В 2012 году он на несколько месяцев был отдан в аренду в «Зенит» и вместе с родным клубом завоевал золотые медали чемпионата России.