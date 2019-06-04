Аршавину закрыли выезд за границу из-за долга по алиментам
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU —
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU —
«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — сказал журналистам после заседания адвокат Казьминой Александр Добровинский.
Красносельский районный суд Петербурга во вторник провел предварительное заседание в рамках бракоразводного процесса Аршавина с Казьминой. Следующее, основное, заседание судья Ольга Кудашкина назначила на 24 июня.
Аршавин и Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017 года у них родилась дочь.
Ранее Аршавин жил в гражданском браке с телеведущей Юлией Барановской, у них родились трое детей.
Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит», лондонского «Арсенала»,
29 мая Аршавин в паре с Тимуром Журавелем прокомментировал бакинский финал Лиги Европы, где «Челси» разгромил «Арсенал» со счетом 4:1.
37-летний Андрей Аршавин родился в
В составе «Зенита» он трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Суперкубка страны. В сезоне-2008/08 завоевал Кубок УЕФА.
В 2008 году вместе с национальной командой России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы, вошел в символическую сборную Евро-2008 по версии УЕФА и стал номинантом на «Золотой мяч».
После возвращения из Англии Аршавин вновь оказался в «Зените», затем подписал контракт с «Кубанью», а с 2015 года являлся игроком «Кайрата».