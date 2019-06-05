«Локомотив», ЦСКА и «Кристалл» одержали победы в матчах КЕЧ по пляжному футболу
На Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу состоялись очередные матчи группового этапа.
На Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу состоялись очередные матчи группового этапа.
Московские ЦСКА и «Локомотив», а также «Кристалл» из
В группы J «Локомотив» со счетом 7:0 обыграл португальский клуб «Кошта-де-Капарика». У москвичей дублями отметились Борис Никоноров и Николай Крышанов. По голу на счету Нуритдина Мамадиева, Льоренца Леона Гомеса и Остапа Федорова.
ЦСКА во втором туре группы K разгромил греческую «Кефаллинию» со счётом 12:3.
«Кристалл» обыграл «Динамо» (Батуми) в группе D — 5:1. В составе питерского клуба дубль на счету Кирилла Романова. По мячу в ворота соперника отправили Владислав Жариков, Дмитрий Шишин и Маурисиньо.
«Спартак» потерпел поражение от «Браги». Встреча третьего тура группы В завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды.
В третьем туре группы С «Дельта» проиграла лиссабонскому «Спортингу» — 5:4. У
Саратовцев два гола забил Тангер Насименто, по одному разу отличились Анатолий Перемитин и Руи Филипе Коимбра.