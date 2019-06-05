Признание успехов. Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года

Источник: РИА "Новости"

Выборы президента ФИФА прошли на конгрессе организации в среду в Париже. Соперников у Инфантино не было. Все шесть континентальных конфедераций, входящих в ФИФА, еще до окончания приема заявок на участие в выборах выразили поддержку действующему главе организации, так что конкурировать с ним смысла не имело.

Инфантино не дал поводов усомниться в том, что в 2016 году конгресс сделал правильный выбор: под его руководством ФИФА удалось справиться практически со всеми вызовами. Череда громких коррупционных разбирательств, которые в 2015 году привели к отставке Йозефа Блаттера, серьезно испортили репутацию ФИФА, которую часто стали назвать токсичной организацией. Восстановить доверие к ней, в том числе и со стороны спонсоров, являлось непростой задачей.

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ФИФА вышла из тени

На это обращал внимание и Инфантино, выступая перед делегатами конгресса незадолго до начала процедуры голосования. «Сегодня же все открыто, — сказал он. — Посмотрите на нашу финансовую отчетность, систему управления. Это увесистые брошюры, но зато там есть вся информация, сегодня в ФИФА невозможно что-то провернуть тайком, заплатить что-то под столом».

«Теперь невозможно сделать что-то с нашими доходами, что не будет соответствовать нормам этики. Мы точно понимаем источник дохода и знаем, на что идет каждый доллар. В ФИФА больше нет места коррупции, у нас нулевая терпимость к этим явлениям, мы себе этого больше никогда не позволим», — подчеркнул он.

При этом финансовое положение ФИФА стабильно. Резервы организации за три последних года увеличились с 1 до 2,75 млрд долларов США. И это несмотря на то, что по инициативе главы ФИФА была запущена дорогостоящая программа развития футбола FIFA Forward, на которую за 2016−2018 год было потрачено более $1 млрд.

Эти средства были направлены национальным федерациям, которые используют их для улучшения футбольной инфраструктуры, проведения соревнований, поддержки сборных и т. д. В следующие четыре года ФИФА планирует выделить на это $1,75 млрд.

Деньги у ФИФА есть. В 2018 году чистая прибыль организации составила $1,814 млрд. Такого показателя ей удалось достигнуть во многом благодаря чемпионату мира в России, который получился самым коммерчески успешным за всю историю.

Во время выступления Инфантино еще раз назвал прошлогодний чемпионат мира лучшим, по-русски поблагодарив страну за его организацию.

Знание нескольких языков также положительно характеризует швейцарца. Во время выступления он использовал английский, французский, испанский и немецкий языки. А во время пресс-конференции после конгресса на один из вопросов ответил по-итальянски и сам же потом перевел его на английский.

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Футбол стал глобальнее

К своим достижением Инфантино относит и внедрение системы видеоассистента рефери (VAR), которая впервые была использована ФИФА в прошлом году на чемпионате мира в России. «VAR не меняет характер игры, а помогает, очищает ее, он помогает судьям, у которых очень сложная работа. Это дает больше справедливости нашей игре», — заметил он.

При Инфантино ФИФА приняла и важное изменение формата чемпионата мира. Начиная с 2026 года в нем будут принимать участие не 32, а 48 команд. До последнего времени рассматривался вопрос увеличения числа команд уже на чемпионате мира 2022 года в Катаре, однако в прошлом месяце было объявлено, что успеть провести реформу в столь короткие сроки уже не получится.

По этой причине предложение об увеличении числа участников ближайшего чемпионата мира на конгрессе даже не обсуждалось, хотя стояло в повестке дня.

Инфантино пояснил, почему так важно это решение для развития футбола, в качестве примера он привел Азию, которая на чемпионате мира в России была представлена пятью сборными. «А их в этом регионе 47. И какая мотивация у других стран вкладывать деньги в футбол, если они понимают, что путевки на чемпионат мира практически гарантированно достанутся Японии, Южной Корее и Ирану? Но если мы увеличим квоту до восьми, то стимул более активно развивать футбол появится у 20 стран», — сказал Инфантино.

Схожие мотивы и у решения ФИФА реформировать клубный чемпионат мира начиная с 2021 года. Число участников будет увеличено с 7 до 24, а проводиться он будет раз в четыре года. Несмотря на то, что ряд ведущих европейских клубов выступает против такого формата, глава ФИФА верит, что турнир удастся сделать коммерчески привлекательным.

В своем нынешнем формате клубный чемпионат мира дважды пройдет в Катаре, он станет тестовым соревнованием для страны, которая в 2022 году примет чемпионат мира.

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Без подсчета голосов

Особое место в программе развития мирового футбола Инфантино занимает женский футбол. ФИФА стремится достичь гендерного равенства не только на уровне руководящего аппарата ФИФА, но и увеличить коммерческую привлекательность женского футбола. В качестве примера — женский чемпионат мира, который начнется во Франции 7 июня. Призовой фонд турнира был увеличен более чем в три раза, до 50 млн долларов США. 30 из них — деньги ФИФА.

Практически все вопросы, которые обсуждались на конгрессе, принимались подавляющим большинством (всего право голоса было у 211 национальных федераций). Так было и когда дело дошло до внесения изменений в устав ФИФА, которые позволяли бы провести упрощенную процедуру выбора президента организации в том случае, если выборы проходят на безальтернативной основе.

Делегаты конгресса поддержали предложение совета ФИФА отказаться от бумажного голосования, его кандидатуру они поддержали с помощью аплодисментов.

На время процедуры голосования Инфантино покинул зал заседания, в который вернулся под песню группы White Stripes «Seven Nation Army». Вернувшись на место в президиуме, швейцарец поблагодарил и рассказал интересную историю. Оказывается, в 2016 году первым, кто прислал ему поздравительную смску, был португальский тренер Жозе Моуринью. Он же присутствовал в этот день и на конгрессе в Париже.

После переизбрания Инфантино поздравил всех, включая оппонентов, и пообещал не останавливаться на достигнутом. Одна из его приоритетных задач — реформа трансферов.