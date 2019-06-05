Человек, подаривший Москве два финала еврокубков. Умер Леннарт Юханссон

Источник: РИА "Новости"

Леннарт Юханссон возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Его сердце остановилось во вторник вечером во время сна, причиной смерти стала болезнь. На ухудшение состояния здоровья функционера сильно повлияла смерть его жены Лолы в 2017 году.

Читайте также Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

На посту президента УЕФА швед сменил француза Жака Жоржа. Во время работы Юханссона изменилась не только спортивная, но и коммерческая составляющая европейского футбола. До его прихода УЕФА выполнял лишь административные функции, а штаб-квартира находилась в скромном пригороде Берна. При Юханссоне же организация стала развитой и современной, офис переехал в Ньон и стал называться Домом европейского футбола, УЕФА был преобразован из административного органа в коммерческое предприятие.

Помимо должности в УЕФА Юханссон с 1985 по 1990 год возглавлял Шведский футбольный союз. Вся его жизнь была также неразрывно связана со стокгольмским АИКом, с 1967 по 1980 год Юханссон являлся президентом клуба. В 2001 году кубок чемпиона Швеции получил имя Юханссона, а по окончании прошлого сезона он лично вручил его своей родной команде, которая впервые за девять лет вернула себе титул сильнейшей в стране. До последних дней жизни Юханссон посещал все домашние матчи АИКа и сборной Швеции.

«Леннарт был самым главным шведским международным футбольным лидером за всю историю. Он долгое время был главой УЕФА и вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Юханссон очень много значил для всех нас и для европейского футбола и внес огромный вклад в развитие этого вида спорта», — отметил первый вице-президент УЕФА, президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

Читайте также Признание успехов. Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года

Отец Лиги чемпионов

Одной из главных заслуг Юханссона является переформатирование Кубка европейских чемпионов. Турнир изменил формат и стал называться Лигой чемпионов. Начиная с сезона-1991/92 был введен групповой этап между восемью сильнейшими командами Европы, которые были разбиты на два квартета. Победитель каждого из них выходил в финал турнира.

Тогда же появились нынешняя эмблема и гимн Лиги чемпионов, а в сезоне-1992/93 турниру было присвоено современное название. Позднее в соревновании появились предварительные раунды и увеличилось количество участников. Ведущие футбольные державы получили право выставлять сначала по две лучшие команды национального чемпионата, а затем и больше. На данный момент представительство четырех сильнейших лиг (Испании, Англии, Италии и Германии) в самом престижном клубном турнире Европы увеличено до четырех команд.

По всей Европе Юханссона называют отцом Лиги чемпионов. Клубы, принимающие в ней участие, стали получать большое количество призовых. Бренд Лиги чемпионов стал известен не только футбольным болельщикам, престиж турнира заметно увеличился, в качестве спонсоров привлекли известнейшие мировые компании. В 2001 году создан самый престижный европейский турнир среди женщин — Кубок УЕФА, который в 2009 году был переименован в Лигу чемпионов из-за раскрученности бренда.

В 2013 году основана Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов. Трофей, который вручается победителю турнира, назван в честь Юханссона.

Заметно повысился и статус состязаний для национальных команд. Юханссон увеличил число участников финального турнира чемпионата Европы с восьми до 16, благодаря чему континентальное первенство превратилось в один из самых популярных турниров наряду с чемпионатом мира.

«Он был предан футболу и любил футбол, эта игра была страстью всей его жизни. Его всегда будут помнить как дальновидного лидера и как основателя Лиги чемпионов. Мировой футбол всегда будет благодарить за все, чего он достиг», — отметил нынешний президент УЕФА Александр Чеферин.

В играх Лиги чемпионов встречи стали проходить с таким накалом борьбы, что заложником ситуации однажды стал сам Юханссон. После окончания финала сезона-1998/99 глава УЕФА вышел на поле для того, чтобы наградить кубком «Баварию». Немецкая команда вела со счетом 1:0, но в компенсированное время голы Тедди Шерингема и Уле Гуннара Сульшера принесли победу «Манчестер Юнайтед». Юханссон в то время ехал в лифте и пропустил оба гола английского клуба.

Читайте также Блаттер заявил, что подаст в суд на Инфантино и ФИФА

Подарки Москве

При Юханссоне впервые в истории финалы еврокубков прошли в России. В 1999 году московский стадион «Лужники» принял финальный матч Кубка УЕФА между итальянской «Пармой» и французским «Марселем» (3:0). В этом же году Юханссон стал кавалером российского ордена Дружбы.

В 2006 году на заседании исполкома УЕФА было принято решение о проведении финала Лиги чемпионов в 2008 году в «Лужниках». Московский стадион выиграл конкуренцию у лондонского «Уэмбли», стадиона в Севилье, а также олимпийских стадионов Берлина и Рима. Финальный матч между английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (1:1, 6:5 по пенальти) стал самым восточным местом проведения решающего матча в истории турнира.

«Это удивительный человек во всех отношениях, профессионал своего дела, который любил и футбол, и людей в футболе. Он действительно много сделал для России, Москвы и “Лужников”, и с его помощью мы могли модернизироваться и соответствовать требованиям УЕФА к стадионам. Я 17 лет проработал в комитете УЕФА и хочу сказать, что у моих коллег по комитету и в УЕФА отношение к России было прохладным. А господин Юханссон, побывав в Москве и побеседовав с нашими функционерами, руководством города, понял, что Москва — это тот город, где УЕФА мог бы проводить важные соревнования», — отметил в беседе с ТАСС бывший генеральный директор олимпийского спортивного комплекса «Лужники» Владимир Алешин.

В 1992 году Юханссон приглашал все бывшие республики СССР присоединиться к УЕФА, большинство из которых ответили согласием. Но Казахстан, 12 процентов территории которого находится в Европе, а также республики Средней Азии по воле политиков отказались от приглашения. Лишь 25 апреля 2002 года Казахстан был принят в состав УЕФА благодаря воле Юханссона, который несколько раз посетил страну и увидел развитие футбольной инфраструктуры своими глазами.

Кроме того, именно при шведе в 1991 году в УЕФА был принят Израиль, который с 1956 года входил в Азиатскую футбольную конфедерацию. Но в 1970-х годах сборные арабских и мусульманских стран отказывались выступать с израильтянами, которые следующие 20 лет играли в зоне Океании.

Борец с коррупцией

На протяжении всей карьеры функционера Юханссон не боялся критиковать Международную федерацию футбола (ФИФА), не раз обвиняя ее в коррупции. Первым под огонь попал президент ФИФА Жоао Авеланж, который впоследствии стал первым главой организации, замешанным в крупном коррупционном скандале. В 2011 году суд признал бразильца виновным в получении взяток в связи с продажей прав на телевизионные трансляции с чемпионатов мира 2002 и 2006 годов.

В 1998 году на конгрессе ФИФА в Париже Юханссон боролся за пост президента организации с Йозефом Блаттером. Юханссон проиграл выборы Блаттеру, после чего немец стал главой ФИФА на 17 лет. Шведский функционер не раз обвинял своего оппонента в коррупции и подкупе голосов. Негативно высказывался Юханссон и о своем преемнике на посту президента УЕФА Мишеле Платини — позднее выяснилось, что все его слова не были пустыми.

Европарламент в своей резолюции от 11 июня 2015 года призвал Йозефа Блаттера немедленно уйти в отставку. 24 сентября 2015 года прокуратура Швейцарии возбудила против Блаттера уголовное дело по двум статьям: «Преступная халатность» и «Хищение». Он подозревался в осуществлении незаконного платежа президенту УЕФА Платини в размере 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА, который был сделан за выполнение работ в период с января 1999 по июнь 2002 года и проведен в феврале 2011 года.

7 октября 2015 года следственная палата комитета ФИФА по этике выступила за незамедлительное отстранение президента организации Блаттера от исполнения своих обязанностей на 90 дней. В декабре 2015-го Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позднее апелляционный комитет ФИФА сократил сроки дисквалификации Блаттера и Платини с восьми до шести лет.

5 декабря 2016 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Блаттера и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

Скептически относился Юханссон и к назначению Чеферина, так как считал, что он не так много сделал для футбола. Однако после общения на конгрессе УЕФА Чеферин произвел на Юханссона хорошее впечатление. Шведский функционер успел повзаимодействовать и с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который в среду был переизбран на новый срок. Швейцарец работал в УЕФА с 2000 года, в его компетенцию входили юридические и коммерческие вопросы.

Некоторые болельщики не могут забыть встречу между сборными Дании и Швеции на чемпионате Европы 2004 года. Матч завершился со счетом 2:2, который обеспечивал обеим командам выход в четвертьфинал турнира. Многие сходятся во мнении, что встреча носила договорной характер. Однако Юханссон и УЕФА закрыли глаза на этот факт.