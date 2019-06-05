Президент РФС Дюков вошел в комитет национальных ассоциаций УЕФА

Источник: РИА "Новости"

На заседании исполкома УЕФА в Баку были утверждены составы комитетов и комиссий организации. Дюков будет исполнять роль первого вице-председателя комитета.

Всего кандидаты от РФС вошли в состав 12 комитетов и комиссий УЕФА. В комитет по соревнованиям для национальных сборных вошел президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев стал председателем комитета по мини-футболу и пляжному футболу. В комитет проекта HatTrick вошел заместитель гендиректора РФС Максим Митрофанов.

Членом комитета по развитию и технической помощи стал заместитель технического директора РФС Андрей Власов, комитета лицензирования клубов — генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, медицинского комитета — председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов. В комитет по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам вошел советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев, в комитет по маркетинговым консультациям — председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев, в комитет по «фэйр-плей» и социальной ответственности — заместитель генерального секретаря РФС по международным вопросам Екатерина Федышина.

В экспертную комиссию по строительству и управлению стадионами включен Наиль Измайлов, в экспертную комиссию по судейской конвенции — член судейского комитета РФС Леонид Калошин.