«Локомотив» победил «Альфарим» в матче Кубка чемпионов по пляжному футболу

«Локомотив» выиграл все три матча в группе и сыграет в финале Кубка вызова с московским ЦСКА. Игра состоится 6 июня. Лучшая команда из этой пары сыграет в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов с победителем матча «Спортинг» (Португалия) — «Леванте» (Испания).