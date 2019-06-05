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5 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» победил «Альфарим» в матче Кубка чемпионов по пляжному футболу

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» разгромил португальский «Альфарим» в матче третьего тура группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

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Встреча заключительного тура группы J, прошедшая в португальском городе Назаре, завершилась со счетом 12:2.

«Локомотив» выиграл все три матча в группе и сыграет в финале Кубка вызова с московским ЦСКА. Игра состоится 6 июня. Лучшая команда из этой пары сыграет в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов с победителем матча «Спортинг» (Португалия) — «Леванте» (Испания).

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