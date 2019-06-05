«Локомотив» победил «Альфарим» в матче Кубка чемпионов по пляжному футболу
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» разгромил португальский «Альфарим» в матче третьего тура группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Московский «Локомотив» разгромил португальский «Альфарим» в матче третьего тура группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
Встреча заключительного тура группы J, прошедшая в португальском городе Назаре, завершилась со счетом 12:2.
«Локомотив» выиграл все три матча в группе и сыграет в финале Кубка вызова с московским ЦСКА. Игра состоится 6 июня. Лучшая команда из этой пары сыграет в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов с победителем матча «Спортинг» (Португалия) — «Леванте» (Испания).