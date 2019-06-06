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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саратовская «Дельта» вышла в ¼ финала Кубка европейских чемпионов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Саратовская «Дельта» вышла в ¼ финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в португальском Назаре.

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В матче 1/8 финала «Дельта» разгромила в четверг венгерский клуб «Щервы» со счетом 9:1. У победителей дубль оформил Игор Мело Матеус, также отличились Тангер Насименто, Анатолий Перемитин, Андрей Андреев, Сергей Барсуков, Евгений Захаров и Андрей Панкратов, а еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Щервы» Давид Верник.

В ¼ финала турнира «Дельта» встретится с победителем матча между итальянской «Катанией» и украинским «Артур Мьюзик».

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