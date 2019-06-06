Саратовская «Дельта» вышла в ¼ финала Кубка европейских чемпионов

В матче 1/8 финала «Дельта» разгромила в четверг венгерский клуб «Щервы» со счетом 9:1. У победителей дубль оформил Игор Мело Матеус, также отличились Тангер Насименто, Анатолий Перемитин, Андрей Андреев, Сергей Барсуков, Евгений Захаров и Андрей Панкратов, а еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Щервы» Давид Верник.