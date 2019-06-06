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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар возглавил рейтинг спортсменов в возрасте до 30 лет по заработкам за год

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар стал самым высокооплачиваемым спортсменом в возрасте до 30 лет в 2018 году. Об этом свидетельствует исследование AmericanGambler.

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Так, доходы бразильца в 2018 году, включающие заработную плату в $ 73 млн и другие поступления в размере $ 17 млн, составили $ 90 млн. Футболист с огромным отрывом опередил ближайших конкурентов по этому показателю — американского баскетболиста Джеймса Хардена («Хьюстон Рокетс»), заработавшего $ 46,4 млн, и мексиканского боксера Сауля Альвареса, который пополнил свой бюджет на $ 44,5 млн.

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Всего в топ-30 самых высокооплачиваемых спортсменов 2018 года оказалось четыре футболиста. Помимо Неймара это Гарет Бэйл («Реал», 13-е место, $ 34,6 млн), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 18-е место, $ 29,5 млн) и Оскар («Шанхай СИПГ», 19-е место, $ 27,4 млн).

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