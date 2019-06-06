Неймар возглавил рейтинг спортсменов в возрасте до 30 лет по заработкам за год

Так, доходы бразильца в 2018 году, включающие заработную плату в $ 73 млн и другие поступления в размере $ 17 млн, составили $ 90 млн. Футболист с огромным отрывом опередил ближайших конкурентов по этому показателю — американского баскетболиста Джеймса Хардена («Хьюстон Рокетс»), заработавшего $ 46,4 млн, и мексиканского боксера Сауля Альвареса, который пополнил свой бюджет на $ 44,5 млн.