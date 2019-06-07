Инфантино пообещал создать Женскую футбольную лигу с участием национальных сборных

Источник: РИА "Новости"

Предложение создать Женскую лигу Инфантино впервые озвучил на заседании совета ФИФА в марте 2018 года, однако проект до сих пор не реализован. Согласно предложению, в соревновании должны принять участие 16 ведущих национальных сборных.

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Параллельно ФИФА хотела создать четыре региональные лиги, чтобы стимулировать развитие женского футбола во всем мире.

«Наша цель — создать всемирную Женскую лигу, потому что это станет катализатором развития женского футбола. Реализация этого проекта была приостановлена, он забуксовал, но его нужно опять выносить на обсуждение, потому что мы должны продвигать женский футбол», — сказал Инфантино.

«Мы также должны провести первый женский клубный чемпионат мира», — подчеркнул он.