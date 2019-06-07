Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Грузия
Гибралтар
Футбол. Сборные
14:35
Китай2
Филиппины0
Футбол. Сборные
21:00
Тунис
Ирак
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея1
Австралия0
Футбол. Сборные
21:30
Словакия
Иордания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Литва
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Фарерские острова
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Македония
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Австрия
Словения
Футбол. Сборные
8.06
Уругвай
Панама
Футбол. Сборные
8.06
Аргентина
Никарагуа
Все события
Фоторепортажи
11Артем Дзюба. Король Севера
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
16:02 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Более 100 футбольных полей построят в рамках проекта «Спорт — норма жизни»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Более 100 футбольных полей, 25 манежей будет построено в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом в пятницу на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Футбол в интерьерах большого города» заявил министр спорта России Павел Колобков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Министр сообщил, что в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» будут выделены средства на развитие видов спорта, в том числе футбола. Совместно с регионами в ближайшее время будет построено 25 манежей, более 100 футбольных полей, подготовлено или переподготовлено около пяти тысячи тренеров.

«Футбол — это очень многогранное явление. Это не только большой футбол, это и мини-футбол, и пляжный футбол. Мы продолжим поддерживать проведение таких крупных массовых спортивных соревнований, как “Мини-футбол — в школу”, “Мини-футбол — в вузы”, “Кожаный мяч” и многие другие», — заключил глава Минспорта России.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой комании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Саранск ждет праздник. Россия завершила подготовку к игре отбора
Надаль победил Федерера в полуфинале Roland Garros
Обладатель Кубка Стэнли о пользе игроков НХЛ в сборной РФ
«Зенит» и «Спартак» поприветствуют новичков в 1-м туре РПЛ
Загитова приготовила торт в шоу на японском ТВ (фото)
Именинница дня. Анне Курниковой — 38 (фото)
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь