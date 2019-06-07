Колобков: Более 100 футбольных полей построят в рамках проекта «Спорт — норма жизни»

Источник: РИА "Новости"

Министр сообщил, что в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» будут выделены средства на развитие видов спорта, в том числе футбола. Совместно с регионами в ближайшее время будет построено 25 манежей, более 100 футбольных полей, подготовлено или переподготовлено около пяти тысячи тренеров.

«Футбол — это очень многогранное явление. Это не только большой футбол, это и мини-футбол, и пляжный футбол. Мы продолжим поддерживать проведение таких крупных массовых спортивных соревнований, как “Мини-футбол — в школу”, “Мини-футбол — в вузы”, “Кожаный мяч” и многие другие», — заключил глава Минспорта России.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем — глава Минтруда Максим Топилин.