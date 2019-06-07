Дюков: Специальная служба РФС займется профилактикой и мониторингом договорных матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем заседании в пятницу запретил генеральному директору клуба Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Урожай» Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. 13 мая после встречи «Чайки» и «Черноморца» (3:1) Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета «Спорт день за днем» сообщила со ссылкой на источник, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца».