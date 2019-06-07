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16:03 (мск), источник: ТАСС

Дюков: Специальная служба РФС займется профилактикой и мониторингом договорных матчей

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) создаст специальную службу, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением договорных матчей. Об этом ТАСС рассказал президент РФС Александр Дюков.

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Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем заседании в пятницу запретил генеральному директору клуба Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Урожай» Дмитрию Градиленко заниматься любой футбольной деятельностью в течение одного года. 13 мая после встречи «Чайки» и «Черноморца» (3:1) Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета «Спорт день за днем» сообщила со ссылкой на источник, что «Урожай» финансово мотивировал игроков «Черноморца», чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители «Чайки» «перебили» сумму «Урожая», подкупив несколько игроков «Черноморца».

«Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей», — сказал Дюков.

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