В России официально признали матч договорным. Участникам грозит до 5 лет тюрьмы
Главный скандал лета.
Главный скандал лета.
В южной зоне ПФЛ аж две команды планировали попасть в лигу выше. До последнего тура за место в ФНЛ боролись «Чайка», частный клуб из села Пескопесчаное, и созданный на месте обанкротившейся «Кубани» «Урожай». По итогам сезона «Чайка» опередила «Урожай» на три очка и ушла на повышение.
14 мая гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко намекнул, что матч 27-го тура между «Чайкой» и «Черноморцем» мог быть договорным. Лидеры ПФЛ пропустили первыми, но потом трижды забили после смешных ошибок защитников соперников. Речь об Анатолии Пуляеве, Иване Пуляеве, Станиславе Резникове и Сергее Обивалине из «Черноморца».
РФС инициировал расследование, «Чайка» согласилась в нем поучаствовать, но опровергла все обвинения в адрес клуба.
Сегодня глава КДК РФС Артур Григорьянц представил первые итоги расследования. Выяснилось, что Дмитрий Градиленко хотел стимулировать «Черноморец» победить конкурентов и предложил команде 500 тысяч рублей в случае победы. Но новороссийский клуб проиграл, а гендир «Урожая» стал выступать в медиа.
— КДК получены объяснения футболистов, судей, инспекторов, результаты
По словам игроков и главного тренера «Черноморца», эти деньги должны были разделиться между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой».
Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин, инспектор матча, вся судейская бригада, представители «Чайки». Было установлено, что после первого тайма (1:1) команда «Черноморец» начала проигрывать «Чайке», что нарушило условия негласной договоренности и привело к резонансным заявлениям Градиленко в медиа. Во время второго тайма игроки линии обороны «Черноморец» практически сдали игру, обеспечив победу сопернику.
— Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин, инспектор матча, вся судейская бригада, представители «Чайки», — продолжил Григорьянц. — Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство у других игроков «Черноморца». Внутри команды были перепалки, стычки — как на поле, так и в подтрибунном помещении. Это подтвердили игроки и главный тренер. Установлено, что игроки «Черноморца», которые не были вовлечены в эту странную игру, предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину. Дошло до того, что трое защитников тренировались отдельно, потому что другие футболисты попросили.
На это Пуляев, Резников и Юдин ответили, что они хотели сохранить все в тайне, а потом разделить с товарищами по команде все полученные средства. Эти трое отказались проходить полиграф. Все остальные прошли: Градиленко, Дышеков, другие игроки «Черноморца».
Другие футболисты, которые прошли полиграф, сказали, что эти трое должны были получить указанную сумму. Сегодня мы рассматривали факт влияния на матч — его мы выявили. Как Дешекова и Градиленко, так и сговора трех игроков на влияние результата матча.
Гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко за оказание воздействия на официальное лицо клуба [главного тренера «Черноморца» Дышекова] с целью влияния на результат матча отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.
Тренер Дышеков за оказание воздействия на игроков «Черноморца», с целью влияния на результат отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.
Адвокат и специалист в спортивном праве Александр Чеботарев отметил в интервью Sport24, что наказания могут возрасти.
— Необходимо дождаться окончания расследования, чтобы установить всех криминальных участников договорного матча, выяснить роль судей. Сейчас можно говорить о возможной квалификации действий игроков по п. 3 ст. 184 УК РФ, согласно которому предусмотрена ответственность за предварительный сговор спортсменов, направленный на влияние на спортивный результат. Наказание за данное преступление — от штрафа от 3 до 700 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы.