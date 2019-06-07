ПФЛ представит проект развития лиги на ближайшие годы в ноябре-декабре
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проект развития Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) будет представлен в
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проект развития Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) будет представлен в
Общее собрание членов ПФЛ состоялось в пятницу.
«Заслушав информацию об участии футбольных клубов и ассоциации ПФЛ в реализации стратегических и программных документов российского футбола, общее собрание поручило совету лиги и администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития Профессиональной футбольной лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение общего собрания членов ПФЛ в
По итогам сезона-2018/19 победителями первенства Олимп — ПФЛ стали «Чайка» из Ростовской области (зона «Юг»), ивановский «Текстильщик» («Запад»), столичное «Торпедо» («Центр»), нижнекамский «Нефтехимик» («Урал-Поволжье») и «Сахалин» из