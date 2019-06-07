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20:54 (мск), источник: ТАСС

ПФЛ представит проект развития лиги на ближайшие годы в ноябре-декабре

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проект развития Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) будет представлен в ноябре-декабре нынешнего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

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Общее собрание членов ПФЛ состоялось в пятницу.

«Заслушав информацию об участии футбольных клубов и ассоциации ПФЛ в реализации стратегических и программных документов российского футбола, общее собрание поручило совету лиги и администрации ПФЛ осуществить комплекс мероприятий по подготовке проекта программы развития Профессиональной футбольной лиги на ближайшие годы. Проект данной программы будет вынесен на рассмотрение общего собрания членов ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года», — рассказали в пресс-службе.

По итогам сезона-2018/19 победителями первенства Олимп — ПФЛ стали «Чайка» из Ростовской области (зона «Юг»), ивановский «Текстильщик» («Запад»), столичное «Торпедо» («Центр»), нижнекамский «Нефтехимик» («Урал-Поволжье») и «Сахалин» из Южно-Сахалинска («Восток»).

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