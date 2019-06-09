В Аргентине хотят вернуть Ригони, «ПСЖ» уводит у «Барсы» Де Лигта. Трансферы и слухи дня
«Зенит» хочет 15 млн долларов.
«Зенит» хочет 15 млн долларов.
«Зенит» может продать Ригони
Еще недавно «Зенит» мечтал выгодно продать Ригони, но во второй части чемпионата он стал важной фигурой в команде, и Сергей Семак рассчитывает на него в следующем сезоне. Но Эмилиано все же может вернуться в Южную Америку: интерес к нему проявляют «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и мексиканская «Америка». «Зенит» готов расстаться с Ригони за 15 млн евро (в 2017 году был приобретен у «Индепендьенте» за 9 млн).
Исмаэл может перейти в ПАОК
Уже сейчас в ПАОК играет достаточно бывших игроков из РПЛ: Маурисио, Ингасон, Вернблум и Лео Жаба. Этим летом список может пополниться хавбеком «Ахмата» Исмаэлом. За бразильца греческий клуб заплатит 4 млн евро.
«МЮ» нацелился на трех игроков
Манкунианцы уже расстались с Андером Эррерой и Антонио Валенсией. Летом команду ждет перестройка, и Сульшер уже наметил, кем хочет усилить состав. В первую очередь «МЮ» хочет усилить центр поля и будет выбирать конкурента для Матича между Эриком Дайером («Тоттенхэм»), Декланом Райсом («Вест Хэм») и Шоном Лонгстаффом («Ньюкасл»).
«Интер» может обменять Икарди на ИнсиньеПохоже, Мауро уже точно не останется на «Сан Сиро». Конте уже заявил, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. «Интер» намерен продать своего бывшего капитана или включить его в
«ПСЖ» уводит у «Барселоны» Де Лигта
Кажется, связке Де Йонг — Де Лигт воссоединиться не суждено. Во всяком случае, этим летом сделать это не получится. Дело в том, что «ПСЖ» перебил предложение «Барселоны» по защитнику «Аякса», подняв ценник до 90 млн евро, плюс положил ему вдвое большую личку, чем готова предложить «Барселона» — 15 млн евро в год против 7,5. К тому же пост спортивного директора парижан занял Леонардо, у которого отличные отношения с агентом Де Лигта Мино Райолой.
«Барселона» может взять Буффона
Каталонцы готовы предложить Джанлуиджи однолетний контракт, так как собираются отпустить Яспера Силессена, и тер Штегену понадобится сменщик. К Буффону также есть интерес от «Брешии», «Дженоа» и «Лацио». К тому же «Барса» намерена расстаться с Коутиньо, который уже уведомил руководство о желании покинуть клуб. Вместо него рассматривается кандидатура Маркуса Рэшфорда. У президента «Барселоны» теплые отношения с генеральным директором «МЮ» Эдом Вудвордом, что может положительно сказаться на шансах осуществить трансфер.