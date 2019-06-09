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11:38 (мск), источник: Sport24

В Аргентине хотят вернуть Ригони, «ПСЖ» уводит у «Барсы» Де Лигта. Трансферы и слухи дня

«Зенит» хочет 15 млн долларов.

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Источник: fc-zenit.ru

Главное в России

«Зенит» может продать Ригони

Еще недавно «Зенит» мечтал выгодно продать Ригони, но во второй части чемпионата он стал важной фигурой в команде, и Сергей Семак рассчитывает на него в следующем сезоне. Но Эмилиано все же может вернуться в Южную Америку: интерес к нему проявляют «Бока Хуниорс», «Ривер Плейт» и мексиканская «Америка». «Зенит» готов расстаться с Ригони за 15 млн евро (в 2017 году был приобретен у «Индепендьенте» за 9 млн).

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Исмаэл может перейти в ПАОК

Уже сейчас в ПАОК играет достаточно бывших игроков из РПЛ: Маурисио, Ингасон, Вернблум и Лео Жаба. Этим летом список может пополниться хавбеком «Ахмата» Исмаэлом. За бразильца греческий клуб заплатит 4 млн евро.

Главное в Европе

«МЮ» нацелился на трех игроков

Манкунианцы уже расстались с Андером Эррерой и Антонио Валенсией. Летом команду ждет перестройка, и Сульшер уже наметил, кем хочет усилить состав. В первую очередь «МЮ» хочет усилить центр поля и будет выбирать конкурента для Матича между Эриком Дайером («Тоттенхэм»), Декланом Райсом («Вест Хэм») и Шоном Лонгстаффом («Ньюкасл»).

«Интер» может обменять Икарди на ИнсиньеПохоже, Мауро уже точно не останется на «Сан Сиро». Конте уже заявил, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. «Интер» намерен продать своего бывшего капитана или включить его в какую-нибудь выгодную сделку. Сейчас «нерадзурри» обсуждают с «Наполи» возможность обмена Икарди на Лоренцо Инсинье. Правда, вряд ли в Неаполе согласятся вот так расстаться со своим самым ценным активом. Тем более форвард команде сейчас не очень нужен — наконец-то раззабивался Аркадиуш Милик.

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«ПСЖ» уводит у «Барселоны» Де Лигта

Кажется, связке Де Йонг — Де Лигт воссоединиться не суждено. Во всяком случае, этим летом сделать это не получится. Дело в том, что «ПСЖ» перебил предложение «Барселоны» по защитнику «Аякса», подняв ценник до 90 млн евро, плюс положил ему вдвое большую личку, чем готова предложить «Барселона» — 15 млн евро в год против 7,5. К тому же пост спортивного директора парижан занял Леонардо, у которого отличные отношения с агентом Де Лигта Мино Райолой.

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«Барселона» может взять Буффона

Каталонцы готовы предложить Джанлуиджи однолетний контракт, так как собираются отпустить Яспера Силессена, и тер Штегену понадобится сменщик. К Буффону также есть интерес от «Брешии», «Дженоа» и «Лацио». К тому же «Барса» намерена расстаться с Коутиньо, который уже уведомил руководство о желании покинуть клуб. Вместо него рассматривается кандидатура Маркуса Рэшфорда. У президента «Барселоны» теплые отношения с генеральным директором «МЮ» Эдом Вудвордом, что может положительно сказаться на шансах осуществить трансфер.

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