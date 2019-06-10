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10 июня, источник: Sport24

Хави назвал лучшего игрока в истории российского футбола

Легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави назвал лучшего российского футболиста в истории.

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«Ринат Дасаев. В 1980-е он перешел в испанский чемпионат как лучший вратарь в мире на тот момент. Потом были еще русские игроки, которые играли в Испании, но они так и не стали игроками самого высокого уровня.

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Сейчас есть Черышев, был Кержаков, был Ледяхов, был папа Черышева в «Спортинге». Много русских игроков, но никто из них не был уровня Дасаева, который был лучшим вратарем своего времени.

Очень сложно выбрать одного игрока из разных поколений. Вспоминаю Беланова. Говорили, что он может выиграть… Нет, он же выиграл «Золотой мяч»? Лев Яшин, «Золотой мяч». Но он тоже из другой эпохи.

К несчастью для российского футбола, у вас не было игрока мирового уровня в последние 10−15 лет. Но даже так, смотри, как вы сыграли на чемпионате мира. Выбили Испанию, дошли до четвертьфинала. Это очень крутой результат, — сказал Хави в интервью ютуб-каналу «КраСава».

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