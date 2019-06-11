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12:17 (мск), источник: Сиб.фм

ФК «Сибирь» написал открытое письмо и сообщил о преднамеренном банкротстве

В новосибирском клубе отреагировали на новость о создании новой городской футбольной команды открытым письмом, в котором ничего не попросили.

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Источник: Сиб.фм

Коллектив ООО «ФК “Сибирь”» 11 июня направил открытое письмо президенту Российского футбольного союза Алексею Дюкову после появившейся накануне информации о создании в Новосибирске нового футбольного клуба. Примечательно, что в этом письме по непонятным причинам нет просьбы о сохранении команды. Есть лишь рассказ о бедственном финансовом положении клуба, угрозе увольнения без соблюдения норм трудового кодекса его сотрудников и роспуска футбольной школы, бесславном конце команды с 83-летней историей. Также авторы письма жалуются на чиновников и заявляют, что клуб «планомерно подвели к банкротству».

«Получается, что Министерство спорта НСО, которое финансировало ФК “Сибирь” из бюджета и считалось контролирующей организацией по вопросам лицензирования, бросило его на произвол судьбы, вместе со всеми работниками, а это 76 человек… и завело себе новую “командочку”, не имеющую ни долгов по зарплате, ни по налогам, ни перед стадионом “Спартак”, ни перед стадионом “Заря”», — в частности говорится в письме.

Документ также адресован президенту ПФЛ Андрею Соколову и главе комиссии по лицензированию команд второго дивизиона Сергею Куликову.

Напомним, в мае стало известно, что новый футбольный клуб спешно создали в Новосибирске.

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