Бобан уйдет с поста заместителя генерального секретаря Международной федерации футбола

«Я всегда буду благодарен президенту ФИФА Джанни Инфантино за возможность, которую он мне дал после своего избрания в 2016 году. Оглядываясь назад, я чувствую настоящее чувство выполненного долга, мой вклад в большие изменения за последние три года. Мне были доверены ведущие проекты организации, такие как реконструкция клубного чемпионата мира по футболу, а также революционный проект VAR [система видеоассистента рефери], который сумел сделать красивую игру более справедливой и защитить ее целостность. Ничего из этого не могло бы быть достигнуто без поддержки президента и удивительных коллег, которые служат игре в футбол по всему миру, и я буду вечно благодарен всем», — сказал Бобан.