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15:48 (мск), источник: ТАСС

Бобан уйдет с поста заместителя генерального секретаря Международной федерации футбола

ТАСС, 14 июня. Хорват Звонимир Бобан покинет пост заместителя генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

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Источник: AP 2019

Бобан занимал должность генерального секретаря ФИФА и советника президента организации по стратегическим вопросам с 2016 года.

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«Я всегда буду благодарен президенту ФИФА Джанни Инфантино за возможность, которую он мне дал после своего избрания в 2016 году. Оглядываясь назад, я чувствую настоящее чувство выполненного долга, мой вклад в большие изменения за последние три года. Мне были доверены ведущие проекты организации, такие как реконструкция клубного чемпионата мира по футболу, а также революционный проект VAR [система видеоассистента рефери], который сумел сделать красивую игру более справедливой и защитить ее целостность. Ничего из этого не могло бы быть достигнуто без поддержки президента и удивительных коллег, которые служат игре в футбол по всему миру, и я буду вечно благодарен всем», — сказал Бобан.

Отмечается, что хорват станет спортивным директором итальянского футбольного клуба «Милан», в котором он выступал в качестве игрока на протяжении десяти лет (1991−2001). Вместе с командой он стал четырехкратным победителем чемпионата Италии, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

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