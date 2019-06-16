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21:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Булыкин рассказал, почему решил начать политическую карьеру

Вчера экс-футболист сборной России, «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» рассказал, почему решил начать политическую карьеру. Ранее Булыкин сообщил в своем Фейсбуке, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской думы.

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Источник: РИА "Новости"

— Как вам пришла идея стать депутатом?

— Многие спортсмены идут в политику. Не вижу в этом ничего необычного. Вот и я решил попробовать собрать подписи и избраться в Мосгордуму. Посмотрим, что из этого выйдет.

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— Вам кто-то посоветовал начать политическую карьеру?

— Нет. Сидели с друзьями, думали, что к чему. Пришла в голову Мосгордума. Почему бы и нет? Почему действительно не начать политическую карьеру? Вот только где и как… Не было конкретики. Попробую начать с городской Думы. А дальше посмотрим. Пока я только сделал лишь маленький шаг. Подал заявление, начал собирать подписи. Вся основная работа — еще впереди.

— Что вы хотите поменять в Москве? Что вас не устраивает?

— Да много чего нужно изменить. Моя главная задача — сделать так, чтобы спорт был в каждом дворе. Чтобы все желающие занимались на улице спортом или физкультурой. Футбольные поля, турники… Все должно быть доступно, комфортно, рядом с домом. Чтобы дети не сидели по подъездам, не пили и не нюхали всякую дрянь в подворотнях.

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