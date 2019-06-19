Паспорта болельщиков сделают обязательными в России с лета 2020 года
Российский футбольный союз (РФС) не успел подготовить инфраструктуру для внедрения FAN ID.
Российский футбольный союз (РФС) не успел подготовить инфраструктуру для внедрения FAN ID.
Паспорт болельщика, или FAN ID, в ближайшее время российским футбольным фанатам
«Сейчас уже подготовлен проект распоряжения правительства РФ о проведении обязательной идентификации зрителей при посещении чемпионата России с сезона 2020/2021, — сообщили Daily Storm в департаменте по информационной политике РФС. — Однако учитывая необходимость дооснащения и адаптации стадионов, задействованных футбольными клубами при проведении матчей чемпионата России, но не принимавших игры чемпионата мира 2018 года, сроки на данный момент не являются окончательными».
Еще до окончания чемпионата мира по футболу в России появились первые сообщения о том, что РФС планирует на чемпионате России по футболу реализовать Fan ID, который, по замыслу, должен будет дисциплинировать фанатов на трибунах.
В феврале 2019 года глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила, что проект концепции применения системы Fan ID на матчах чемпионата России по футболу и Кубка России готов и должен быть внедрен уже с 1 июля 2019 года. При этом примерная стоимость проекта оценивалась в пять миллиардов рублей.
Футбольные фанаты болезненно восприняли новость о внедрении паспорта болельщика, что впоследствии выразилось в протестных баннерах на нескольких матчах РПЛ и штрафных санкциях по отношению к клубам со стороны