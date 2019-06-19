Паспорта болельщиков сделают обязательными в России с лета 2020 года

Паспорт болельщика, или FAN ID, в ближайшее время российским футбольным фанатам все-таки не грозит. Как выяснил Daily Storm, в настоящее время концепция идентификации зрителей находится на финальной стадии утверждения. Хотя изначально ее планировали запустить в июле 2019 года.

Читайте также Голодец: В России фиксируется небывалый рост интереса к футболу

«Сейчас уже подготовлен проект распоряжения правительства РФ о проведении обязательной идентификации зрителей при посещении чемпионата России с сезона 2020/2021, — сообщили Daily Storm в департаменте по информационной политике РФС. — Однако учитывая необходимость дооснащения и адаптации стадионов, задействованных футбольными клубами при проведении матчей чемпионата России, но не принимавших игры чемпионата мира 2018 года, сроки на данный момент не являются окончательными».

Еще до окончания чемпионата мира по футболу в России появились первые сообщения о том, что РФС планирует на чемпионате России по футболу реализовать Fan ID, который, по замыслу, должен будет дисциплинировать фанатов на трибунах.

В феврале 2019 года глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила, что проект концепции применения системы Fan ID на матчах чемпионата России по футболу и Кубка России готов и должен быть внедрен уже с 1 июля 2019 года. При этом примерная стоимость проекта оценивалась в пять миллиардов рублей.

Несмотря на планы, уже в апреле 2019 года в РФС начали сомневаться в том, что Fan ID будет возможно реализовать в сезоне 2019/20, как с точки зрения временного ресурса, так и финансового, но первоначальных планов это все равно не отменяло.