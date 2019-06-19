Футбольные клубы «Анжи» и «Урожай» допущены до внештатной процедуры лицензирования

«Анжи» испытывал финансовые проблемы на протяжении сезона-2018/19. В минувшем сезоне чемпионата России клуб занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе чемпионата страны. «Урожай» занял второе место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и не смог выйти в ФНЛ. Клубу также было отказано в выдаче лицензии.