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18:47 (мск), источник: ТАСС

Футбольные клубы «Анжи» и «Урожай» допущены до внештатной процедуры лицензирования

ТАСС, 19 июня. Российский футбольный союз (РФС) допустил до внештатной процедуры лицензирования махачкалинский «Анжи» и краснодарский «Урожай». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: РИА "Новости"

«Анжи» испытывал финансовые проблемы на протяжении сезона-2018/19. В минувшем сезоне чемпионата России клуб занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе чемпионата страны. «Урожай» занял второе место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и не смог выйти в ФНЛ. Клубу также было отказано в выдаче лицензии.

Помимо «Анжи» и «Урожая», до внештатной процедуры лицензирования футбольные клубы допущены «Сызрань-2003», тульский «Химик-Арсенал», который станет второй командой выступающего в премьер-лиге «Арсенала», владикавказская «Алания», московская «Родина», «Новосибирск», черкесский «Интер», пермская «Звезда» и красногорский «Зоркий».

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