Футбольные клубы «Анжи» и «Урожай» допущены до внештатной процедуры лицензирования
ТАСС, 19 июня. Российский футбольный союз (РФС) допустил до внештатной процедуры лицензирования махачкалинский «Анжи» и краснодарский «Урожай». Об этом сообщает
ТАСС, 19 июня. Российский футбольный союз (РФС) допустил до внештатной процедуры лицензирования махачкалинский «Анжи» и краснодарский «Урожай». Об этом сообщает
«Анжи» испытывал финансовые проблемы на протяжении сезона-2018/19. В минувшем сезоне чемпионата России клуб занял 15-е место и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе чемпионата страны. «Урожай» занял второе место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и не смог выйти в ФНЛ. Клубу также было отказано в выдаче лицензии.
Помимо «Анжи» и «Урожая», до внештатной процедуры лицензирования футбольные клубы допущены «Сызрань-2003», тульский «Химик-Арсенал», который станет второй командой выступающего в