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18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Головин порассуждал о минусах российского футбола

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин порассуждал о минусах российского футбола. Его слова приводит Sport24.

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Головин заявил, что развитие и прогресс в футболе зависят от конкурентной среды, поэтому ему нравится выступать в европейском чемпионате. По его мнению, уровень футбола в Лиге 1 выше, чем в Российской премьер-лиге. «Нужно быстрее принимать решения, много атлетичных, физически сильных игроков», — добавил хавбек.

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Футболист отметил, что хотел бы остаться в «Монако» и дальше прогрессировать.

«Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе “Монако”. Все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом», — подытожил он.

Головин перешел в «Монако» летом 2018-го. Его трансфер стал самым крупным в истории для российских игроков. Монегаски заплатили московскому ЦСКА 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Головин провел 35 матчей за «Монако», забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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