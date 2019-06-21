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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Не верю, что он перейдет в “Кайрат”». Российский агент — о трансферах Панюкова, Сейдахмета и футболиста сборной Кыргызстана

Вернется ли Еркебулан Сейдахмет в Казахстан или будет искать варианты в Европе, перейдет ли в «Кайрат» нападающий «Зенита» Андрей Панюков и ждать ли в КПЛ лидера сборной Кыргызстана Валерия Кичина. На эти вопросы в интервью Vesti.kz ответил агент FM Sports Agency Олег Шигаев.

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Источник: РИА "Новости"

— Олег, в «Уфу» вернулся Еркебулан Сейдахмет, но видимо ненадолго. Ему стоит уйти в «Кайрат»? Или продолжить карьеру в Европе?

— Это надо решать самому парню. Мне кажется, ему рано в Европу. Ему надо идти туда, где на него рассчитывают. Думаю, дома в Казахстане ему будет лучше всего.

— Главный тренер «Уфы» — Вадим Евсеев, клиент вашего агенства, как он относиться к Еркебулану? Нужен ему этот игрок или нет?

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— Такой вопрос лучше всего задать самому Вадиму Валентиновичу. Неэтично мне об этом говорить, мы не имеем никакого отношения к Еркебулану. Если рассчитывает, значит останется. Если нет, перейдет в другой клуб.

— Российские СМИ сообщают, что нападающий Андрей Панюков может перейти в «Кайрат». Насколько это соответствует действительности?

— Не верю в то, что он перейдет в «Кайрат». Насколько знаю, у него есть варианты в России.

— Еще один клиент вашего агенства — защитник сборной Кыргызстана и «Енисея» Валерий Кичин. Его клуб вылетел из РПЛ. Есть ли к нему интерес из Казахстана?

— Конкретных вариантов нет, но все зависит от предложений. Если сравнивать Казахстан и РПЛ, то при всем уважении, ему лучше всего остаться в России. И он такого же мнения.

Алибек Кабенов  

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