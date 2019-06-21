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13:57 (мск), источник: Сиб.фм

Слепого крота и Городовичка в очках предложили в качестве талисмана ФК «Новосибирск»

Новый футбольный клуб «Новосибирск» объявил конкурс на лучший талисман для команды; при этом у футболистов ещё нет форменной одежды.

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В социальной сети появился клич от имени пресс-секретаря нового футбольного клуба «Новосибирск». Жителям мегаполиса и любителям сибирского футбола предложили предложили выбрать для клуба талисман.

«Большинство отдают голос в пользу Лигра. А вы как думаете, Лигр достоин того, чтобы стать символом новосибирского футбола?» — задал вопрос болельщикам новый пресс-секретарь нового футбольного клуба Дмитрий Кондратьев (авторская пунктуация и орфография сохранены) на своей странице в социальной сети Facebook.

Подписчики живо отреагировали на идею талисмана, но вместе с лиграми и орлами предложили совсем других персонажей.

«Слепой безногий крот бы подошёл», «Символ Новосибирска — крот!» — написали одни пользователи. «Зачем изобретать что-то?» — ответили другие и предложили в качестве талисмана слабовидящего рыжего Городовичка.

Таким образом горожане выразили своё отношение к мастерству участников профессионального футбольного сообщества Новосибирска.

На данный момент о ФК «Новосибирск» доподлинно известно, что на место главного тренера назначен бывший главный тренер ФК «Сибирь» Игорь Чугайнов, а на пост директора клуба Анна Баранова. Кто войдёт в игровой состав — пока вопрос. По словам пресс-секретаря ФК «Новосибирск», в данный момент не решены вопросы с приобретением формы, мячей и прочего инвентаря.

Между тем, клуб уже ставит перед собой амбициозные задачи — в ближайший год выиграть зону «Восток» в ПФЛ, постепенно подняться на 5−10 место в ФНЛ и, конечно, обзавестись талисманом.

Напомним, правительство области приняло решение создать новый ФК «Новосибирск» после провального вылета команды «Сибирь» из футбольной национальной лиги.

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