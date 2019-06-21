Слепого крота и Городовичка в очках предложили в качестве талисмана ФК «Новосибирск»
Новый футбольный клуб «Новосибирск» объявил конкурс на лучший талисман для команды; при этом у футболистов ещё нет форменной одежды.
Новый футбольный клуб «Новосибирск» объявил конкурс на лучший талисман для команды; при этом у футболистов ещё нет форменной одежды.
В социальной сети появился клич от имени
«Большинство отдают голос в пользу Лигра. А вы как думаете, Лигр достоин того, чтобы стать символом новосибирского футбола?» — задал вопрос болельщикам новый
Подписчики живо отреагировали на идею талисмана, но вместе с лиграми и орлами предложили совсем других персонажей.
«Слепой безногий крот бы подошёл», «Символ Новосибирска — крот!» — написали одни пользователи. «Зачем изобретать
Таким образом горожане выразили своё отношение к мастерству участников профессионального футбольного сообщества Новосибирска.
На данный момент о ФК «Новосибирск» доподлинно известно, что на место главного тренера назначен бывший главный тренер ФК «Сибирь» Игорь Чугайнов, а на пост директора клуба Анна Баранова. Кто войдёт в игровой состав — пока вопрос. По словам
Между тем, клуб уже ставит перед собой амбициозные задачи — в ближайший год выиграть зону «Восток» в ПФЛ, постепенно подняться на 5−10 место в ФНЛ и, конечно, обзавестись талисманом.
Напомним, правительство области приняло решение создать новый ФК «Новосибирск» после провального вылета команды «Сибирь» из футбольной национальной лиги.