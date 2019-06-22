ЦСКА продлил Дзагоева, «Спартак» презентовал Понсе. Трансферы и слухи дня

Источник: Sport24

Главное в России

«Спартак» подтвердил трансфер Понсе

«Спартак» официально представил нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний футболист подписал долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт красно-белых.

Понсе родился 29 марта 1997 года в аргентинском Росарио. Обучался футболу в родном городе в академии клуба «Ньюэллс Олд Бойз» и уже в 16 лет дебютировал за первую команду.

В 2015 году Эсекьель перешел в итальянскую «Рому», а затем на правах аренды выступал за испанскую «Гранаду», французский «Лилль» и греческий АЕК. В сезоне-2018/19 Понсе забил 21 гол в 43 матчах за клуб из Афин и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

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Гендиректор «Спартака» Томас Цорн так прокомментировал переход:

«В первую очередь, Эсекьель привлек нас своей статистикой в прошлом сезоне, став вторым бомбардиром чемпионата Греции. Он хорош в завершении. И важно, что тренерский штаб считает его стиль подходящим под ту игру, которую хочет поставить.

Мы сразу отметили, что Понсе заинтересован в переходе к нам. Парень хочет развиваться и расти. А вот переговоры с «Ромой» шли непросто. Но римлян можно понять, ведь аргентинец — молодой, перспективный игрок.

Что касается суммы трансфера, то по договоренности между клубами разглашать условия сделки мы не можем. Но могу отметить, что для «Спартака» они были исключительно выгодными.

Возможно, уже завтра Эсекьель получит игровое время в товарищеском матче с «Сочи». Подписание этого талантливого футболиста — первый шаг в построении обновленной команды. Надеемся, уже в скором времени Понсе ярко проявит себя в «Спартаке», — передает слова Цорна корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.

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Журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что руководство красно-белых выплатит за футболиста 3 млн евро, а еще 3 млн могут быть выплачены в будущем в виде бонусов. Также стало известно, что 20% от последующей продажи Понсе отойдет «Роме». 40% от суммы трансфера уйдет «Ньюэллс Олд Бойс», за который Понсе выступал до продажи в «Рому».

По информации источника, «Рома» заработает на этой сделке около 400 тысяч евро.

СМИ: Гилерме договорился о переходе в «Спартак»

И еще одна новость о красно-белых. Вратарь сборной России Маринато Гилерме предложил руководству «Локомотива» досрочно разорвать контракт и не платить ему за оставшиеся полгода. 33-летний голкипер попросил у красно-зеленых всего два оклада, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, у Гилерме уже есть договоренность со «Спартаком» о переходе, а Томас Цорн готов удовлетворить финансовые запросы игрока и его представителей.

Ранее сообщалось, что Гилерме потребовал у «Локомотива» 3-летний контракт, подписной бонус в €3 млн и ежегодную зарплату в €2,5 млн. Встречное предложение — €1,4 млн плюс бонусы. Контракт вратаря с «Локо» рассчитан до декабря 2019 года.

Дзагоев остается в ЦСКА

Тем временем московский ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. Новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на два года, сообщает официальный сайт красно-синих.

Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл 342 матча, в которых забил 75 голов. Алан — 3-кратный чемпион России, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Вот так Дзагоев прокомментировал продление контракта:

«Я очень рад, что продолжу выступать за армейский клуб. ПФК ЦСКА — мой дом, я провел в команде много лет и выиграл немало трофеев.

Сейчас самое главное — восстановиться, набрать игровую форму и снова приносить пользу команде. ЦСКА всегда будет первым! — приводит слова Дзагоева официальный сайт клуба. Дзагоев выступает за основную команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов.

В сезоне-2018/19 Дзагоев из-за травмы сыграл лишь в 11 матчах, отметившись 1 голевой передачей.

Но это еще не все новости.

ЦСКА хочет арендовать еще одного хорвата

Защитник Звонимир Шарлия близок к переходу из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА, утверждает Epodravina.hr.

По информации источника, клубы уже договорились о сделке. 22-летний центральный защитник переедет в Россию на правах аренды с правом выкупа.

Ожидается, что в субботу, 22 июня, хорватский футболист пройдет медобследование для ЦСКА в Австрии, после чего подпишет контракт с армейским клубом.

Рост потенциального новичка ЦСКА — 189 см, вес — 80 кг. В общей сложности он сыграл за «Славен Белупо» 46 матчей, сделал 2 голевые передачи, получил 13 желтых карточек и 1 раз был удален с поля за 2 предупреждения.

Transfermarkt оценивает Звонимира в 450 тысяч евро.

Подробнее об этом игроке можно прочитать здесь.

«Зенит» согласовал личный контракт с Лоди и близок к договоренности с «Атлетико Паранаэнсе»

«Зенит» близок к покупке левого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Нобель Арустамян.

В начале июня «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать бразильца за 20 млн евро, но стороны возобновили переговоры. Цена выросла до 21 млн — эту сумму южноамериканский клуб получит гарантированно.

Бразильские агенты считают, что в ближайшее время трансфер будет осуществлен. Сам Ренан уже согласовал контракт с «Зенитом».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 11 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Главное в Европе

«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по Неймару

«Барселона» не оставляет попыток вернуть из «ПСЖ» бразильского нападающего. Как сообщает Sport, каталонцы предложили парижанам за 27-летнего форварда 100 млн евро и полузащитника Филиппе Коутиньо. «ПСЖ» готов расстаться с нападающим за 300 млн евро. На данный момент 27-летний форвард проходит курс восстановления после травмы, полученной в товарищеском матче с Катаром (2:0). У бразильца диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге.

По слухам, сам Неймар хочет вернуться в «Барселону». Ранее человек из близкого окружения нападающего сообщил, что он никогда не был счастлив в Париже.

«МЮ», «Челси» и «ПСЖ» контактировали с «Барселоной» по поводу Коутиньо

В то же время сразу три гранда обращались в «Барсу» по поводу возможного приобретения Коутиньо. Речь о «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ», сообщил инсайдер Танкреди Палмери.

Ранее говорилось, что в услугах Коутиньо, помимо перечисленных клубов, заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Атлетико» объявил о переходе Льоренте из «Реала»