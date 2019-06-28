РФС согласовал подачу заявки на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

«Внимательно проанализировав комплекс вопросов, связанных с возможным проведением в нашей стране финальных турниров чемпионата Европы-2021 среди девушек до 19 лет и чемпионата Европы-2022 среди юношей до 19 лет, РФС принял решение не подавать соответствующие заявки», — сообщил Алаев.

«В то же время согласован вопрос о подаче заявки на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу, которую уже одобрил исполком РФС и поддержали правительство РФ, правительство г. Москва и Министерство спорта РФ. В данный момент мы также изучаем возможности для того, чтобы принять в России другие финальные международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА, о чем сообщим дополнительно», — отметил Алаев.