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14:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС согласовал подачу заявки на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости, Тарас Барабаш. Согласован вопрос подачи заявки на проведение чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

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«Внимательно проанализировав комплекс вопросов, связанных с возможным проведением в нашей стране финальных турниров чемпионата Европы-2021 среди девушек до 19 лет и чемпионата Европы-2022 среди юношей до 19 лет, РФС принял решение не подавать соответствующие заявки», — сообщил Алаев.

«В то же время согласован вопрос о подаче заявки на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу, которую уже одобрил исполком РФС и поддержали правительство РФ, правительство г. Москва и Министерство спорта РФ. В данный момент мы также изучаем возможности для того, чтобы принять в России другие финальные международные турниры под эгидой ФИФА и УЕФА, о чем сообщим дополнительно», — отметил Алаев.

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