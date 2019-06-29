Бузова сделала выбор между Месси и Роналду

«Месси или Роналду? Только Месси, однозначно. Учитывая, как его карьера начиналась и как “Барселона” забрала его из Аргентины из-за проблем со здоровьем, это заслуживает колоссального уважения. Такие футболисты как Месси рождаются раз в 1000 лет», — сказала Бузова в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.