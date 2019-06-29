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15:25 (мск), источник: Sport24

Бузова сделала выбор между Месси и Роналду

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова сделала выбор между двумя звездными футболистами — аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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«Месси или Роналду? Только Месси, однозначно. Учитывая, как его карьера начиналась и как “Барселона” забрала его из Аргентины из-за проблем со здоровьем, это заслуживает колоссального уважения. Такие футболисты как Месси рождаются раз в 1000 лет», — сказала Бузова в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.

Ранее стало известно о сотрудничестве Бузовой с одним из спонсоров «Барселоны». Ожидается, что в ближайшее время поп-звезда примерит на себя роль профессионального футболиста и проживет 48 часов в составе каталонской команды.

Бузова уже заявила, что всегда болела за «Барселону».

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