Бузова сделала выбор между Месси и Роналду
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова сделала выбор между двумя звездными футболистами — аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова сделала выбор между двумя звездными футболистами — аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Только Месси, однозначно. Учитывая, как его карьера начиналась и как “Барселона” забрала его из Аргентины
Ранее стало известно о сотрудничестве Бузовой с одним из спонсоров «Барселоны». Ожидается, что в ближайшее время
Бузова уже заявила, что всегда болела за «Барселону».