«Все думали, что ему просто не везет»

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Бразильца Карлоса Кайзера называют главным аферистом в истории футбола. И есть за что: этот человек построил завидную профессиональную карьеру, обманув руководство десяти клубов. Кайзер годами выдумывал уловки и отговорки, чтобы никто не раскрыл его тайны — он совершенно не умел играть. При этом он исправно получал зарплату и слыл всеобщим любимчиком. Как ему это удавалось — выяснила «Лента.ру».

Простая схема

Скажем сразу: Карлос Кайзер на самом деле никакой не Кайзер. Он Карлос Энрике Рапосо, а прозвище себе придумал сам. В честь легендарного Франца Беккенбауэра — немецкого защитника и чемпиона мира 1974 года. Надо признать, что эта кличка — самое безобидное из того, что бразилец выдумал за свою жизнь.

Началось все в 1972 году, когда Карлос поступил в академию «Ботафого». Он с детства мечтал стать футболистом, но, как вскоре выяснилось, не имел к этому виду спорта ни малейших способностей.

Карлос, впрочем, не отчаялся и твердо решил исполнить задуманное, правда, упорные тренировки в его планы не входили. То есть он по-прежнему хотел быть футболистом, но больше не хотел играть в футбол.

Стратегия Кайзера была на удивление проста и работала безотказно. Еще в молодежных командах (сначала в «Ботафого», затем во «Фламенго») он познал другую сторону футбола — вечеринки со звездами, знакомство с другими игроками, соблазнение девушек… На «своих» и «чужих» футбольный мир Бразилии тогда не делился, так что Карлос быстро стал приятелем тогдашних звезд — Карлоса Альберто Торреса, Рикардо Роши… Он до такой степени втерся к ним в доверие, что футболисты с легкостью соглашались ему помочь.

Помощь заключалась в следующем: когда кто-то из них заключал контракт с тем или иным клубом, он рассказывал руководству об уникальном таланте — Карлосе Кайзере, которого никак не оценят по достоинству. Мнение футболистов было авторитетным, к тому же не было интернета, а резюме имели бумажный вид. Так что Кайзера действительно приглашали, обычно даже без просмотра, а он приезжал и просто подписывал соглашение. Первой его командой стала в 1979 году мексиканская «Пуэбла».

«Травма за травмой»

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Когда бразилец попадал на базу, он первым делом предупреждал тренера, что пока не в форме и ему нужно время. Время ему давали. Еще бы, на «восходящую звезду» так надеялись! Он «набирал форму» исключительно в зале, а с мячом упорно не хотел иметь дела.

Спустя примерно месяц футболисту (если его так можно называть) все же приходилось выходить на общую тренировку. Но и на этот случай у бразильца был определенный план.

Во время тренировок я занимался, как и все другие, а затем хватался за ногу, будто получил повреждение. В те времена не было томографии или других медицинских исследований, поэтому я спокойно проводил три-четыре недели в лазарете. Карлос Кайзер бывший футболист

О своем мошенничестве он говорит открыто.

Кроме того, у Карлоса были полезные связи и среди докторов: врач-стоматолог подписывал для него медицинские справки, что ему якобы нельзя работать с мячом, только заниматься в тренажерном зале. «Так, травма за травмой, и прошел мой первый год в команде. Я не сыграл ни одного матча, но в моем досье уже числился год профессиональной карьеры», — вспоминал бразилец.

Пока Карлос «лечился», он не терял времени зря и нарабатывал авторитет в глазах одноклубников. Например, футболистам не разрешалось выходить из отеля перед матчем, когда игра была на выезде. Это было сделано для того, чтобы оградить их от соблазна посещать вечеринки и публичные дома. Находчивый Кайзер заранее снимал в отеле несколько номеров и приглашал туда проституток для товарищей по команде. Вот и весь секрет всеобщего уважения. И он нисколько не боялся, что кто-то раскроет его тайну и донесет на него начальству.

«Мне надоело — и я сказал, что болит нога»

В Мексике Кайзеру не слишком понравилось, и в 1981-м он вернулся в родной «Ботафого», где провел два сезона. Схема продолжала работать, а у Карлоса появилась репутация «стеклянного» футболиста. Все его жалели.

Он договаривался с нами, чтобы мы грубо сбивали его, после чего он якобы получал травму и попадал в лазарет. И все думали, что ему просто не везет. Ренато Гаушо бывший футболист «Ботафого»

Справедливости ради, в нескольких контрольных матчах команды Кайзер поучаствовал, но без особого удовольствия. «Мне быстро надоело — и я сказал, что получил мышечную травму, что у меня болит нога. Врачи сомневались, но как они могли доказать обратное?» — объяснял спортсмен.

Конечно, его пытались раскусить, но сделать это было непросто. Врачи разводили руками, потому что не могли поставить диагноз. Однажды к нему даже привели местного шамана — безрезультатно.

Карлос стоял на своем. Тренеры подозревали неладное: они не замечали его обещанного таланта, но руководство команды не могло признать, что купило ненастоящего футболиста. Впрочем, однажды план бразильца все же провалился, и это стоило ему места в «Ботафого».

Случай получился комичный. Задолго до возвращения в клуб Кайзер купил телефон — редкую в то время штуку. Правда, потом стало ясно, что это был муляж. Для повышения собственной значимости он прилюдно «звонил» кому-то, а потом объяснял, что договаривается с новой командой из Англии, которая готова его перекупить. А один раз с ним якобы связывались из мадридского «Реала».

Карлос вел переговоры на английском языке, о котором он на самом деле не имел представления. Слова он придумывал. Языка не знал никто вокруг, так что проблем поначалу не было. Они начались тогда, когда Кайзер имел неосторожность «позвонить» в присутствии клубного врача, знавшего английский. Контракт разорвали в тот же день.

Красная карточка — единственный выход

Но Карлос не сдавался. В 1983-м он стал игроком «Фламенго», находившегося тогда на подъеме. В команде он задержался аж на три сезона. Там он вновь проявил фантазию, «похоронив» нескольких родных и потребовав время на психологическое восстановление. Естественно, все это не предполагало даже редких выходов на поле.

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Из «Фламенго» он переехал во Францию — в «Газелек Аяччо». Там не произошло ничего нового — бразилец по-прежнему не играл. Запомнился по крайней мере один забавный эпизод с его участием: во время знакомства с болельщиками Кайзеру предложили почеканить мяч. В ответ он подписал и раздал все имевшиеся мячи фанатам в качестве подарков, и демонстрировать мастерство стало просто нечем.

В 1988-м Карлос вернулся в Бразилию, на этот раз в «Бангу» — в то время не последнюю команду в стране. И в одном из матчей случилось непредвиденное: тренер приказал Кайзеру разминаться. Команда проигрывала, и игру нужно было спасать любым способом. На удачу, именно в это время болельщики стали выкрикивать оскорбления с трибун. Футболист сориентировался мгновенно: взобрался на заграждение и начал оскорблять фанатов в ответ. Арбитр тут же показал ему красную карточку, и Кайзер выдохнул.

Когда разгневанный президент клуба Кастор де Андраде потребовал объяснений, бразилец заявил, что не мог вынести происходящего. Он добавил, что тренера считает отцом и никогда не позволит называть его вором, как это делали болельщики. Андраде тронули слова Кайзера, и спустя несколько дней Карлосу предложили продлить контракт.

Аура суперзвезды

Так Кайзер кочевал из клуба в клуб, хотя до сих пор непонятно, какую ценность в нем видело руководство. На закате карьеры футболист отправился в США. «Эль Пасо Пэтриотс» и «Америка» — клубы не то чтобы титулованные, зато с хорошими бюджетами.

В 29 лет Кайзер все же повесил бутсы на гвоздь. Последней командой для него стал «Гуарани» из Сан-Паулу. Получилось, что за десятилетнюю карьеру он провел в общей сложности 20 матчей, каждый из которых заканчивался для него «травмой» спустя несколько минут после начала. Естественно, Кайзер не забил ни одного мяча. Хотя в сети и есть запись гола бразильца, на самом деле в видеоролике — просто похожий человек, признается Карлос.

Сейчас ему 56 лет, он работает инструктором в фитнес-клубе и с удовольствием вспоминает свою «карьеру». Признается, что ни о чем не жалеет. «Жизнь — это маркетинг. Вокруг меня была аура суперзвезды», — рассказал он The Guardian.

«Я знал, как говорить и как продвигать свой имидж. Вот есть Лионель Месси и есть Дэвид Бекхэм. Месси хороший футболист, но Бекхэм умеет продать имидж и рекламирует товары. Месси не “продается” — он не умеет правильно говорить. А Кайзер, как Бэкхэм, умеет», — заметил бразилец.

Хотя бы здесь он не врет: что-что, а правильно говорить у Карлоса получалось всегда.