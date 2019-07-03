«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Бразильца Карлоса Кайзера называют главным аферистом в истории футбола. И есть за что: этот человек построил завидную профессиональную карьеру, обманув руководство десяти клубов. Кайзер годами выдумывал уловки и отговорки, чтобы никто не раскрыл его тайны — он совершенно не умел играть. При этом он исправно получал зарплату и слыл всеобщим любимчиком. Как ему это удавалось — выяснила «Лента.ру».
Скажем сразу: Карлос Кайзер на самом деле никакой не Кайзер. Он Карлос Энрике Рапосо, а прозвище себе придумал сам. В честь легендарного Франца Беккенбауэра — немецкого защитника и чемпиона мира 1974 года. Надо признать, что эта кличка — самое безобидное из того, что бразилец выдумал за свою жизнь.
Началось все в 1972 году, когда Карлос поступил в академию «Ботафого». Он с детства мечтал стать футболистом, но, как вскоре выяснилось, не имел к этому виду спорта ни малейших способностей.
Стратегия Кайзера была на удивление проста и работала безотказно. Еще в молодежных командах (сначала в «Ботафого», затем во «Фламенго») он познал другую сторону футбола — вечеринки со звездами, знакомство с другими игроками, соблазнение девушек… На «своих» и «чужих» футбольный мир Бразилии тогда не делился, так что Карлос быстро стал приятелем тогдашних звезд — Карлоса Альберто Торреса, Рикардо Роши… Он до такой степени втерся к ним в доверие, что футболисты с легкостью соглашались ему помочь.
Помощь заключалась в следующем: когда
Когда бразилец попадал на базу, он первым делом предупреждал тренера, что пока не в форме и ему нужно время. Время ему давали. Еще бы, на «восходящую звезду» так надеялись! Он «набирал форму» исключительно в зале, а с мячом упорно не хотел иметь дела.
Спустя примерно месяц футболисту (если его так можно называть) все же приходилось выходить на общую тренировку. Но и на этот случай у бразильца был определенный план.
Во время тренировок я занимался, как и все другие, а затем хватался за ногу, будто получил повреждение. В те времена не было томографии или других медицинских исследований, поэтому я спокойно проводил
три-четыренедели в лазарете.
О своем мошенничестве он говорит открыто.
Кроме того, у Карлоса были полезные связи и среди докторов:
Пока Карлос «лечился», он не терял времени зря и нарабатывал авторитет в глазах одноклубников. Например, футболистам не разрешалось выходить из отеля перед матчем, когда игра была на выезде. Это было сделано для того, чтобы оградить их от соблазна посещать вечеринки и публичные дома. Находчивый Кайзер заранее снимал в отеле несколько номеров и приглашал туда проституток для товарищей по команде. Вот и весь секрет всеобщего уважения. И он нисколько не боялся, что
В Мексике Кайзеру не слишком понравилось, и в 1981-м он вернулся в родной «Ботафого», где провел два сезона. Схема продолжала работать, а у Карлоса появилась репутация «стеклянного» футболиста. Все его жалели.
Он договаривался с нами, чтобы мы грубо сбивали его, после чего он якобы получал травму и попадал в лазарет. И все думали, что ему просто не везет.
Справедливости ради, в нескольких контрольных матчах команды Кайзер поучаствовал, но без особого удовольствия. «Мне быстро надоело — и я сказал, что получил мышечную травму, что у меня болит нога. Врачи сомневались, но как они могли доказать обратное?» — объяснял спортсмен.
Карлос стоял на своем. Тренеры подозревали неладное: они не замечали его обещанного таланта, но руководство команды не могло признать, что купило ненастоящего футболиста. Впрочем, однажды план бразильца все же провалился, и это стоило ему места в «Ботафого».
Случай получился комичный. Задолго до возвращения в клуб Кайзер купил телефон — редкую в то время штуку. Правда, потом стало ясно, что это был муляж. Для повышения собственной значимости он прилюдно «звонил»
Карлос вел переговоры на английском языке, о котором он на самом деле не имел представления. Слова он придумывал. Языка не знал никто вокруг, так что проблем поначалу не было. Они начались тогда, когда Кайзер имел неосторожность «позвонить» в присутствии клубного врача, знавшего английский. Контракт разорвали в тот же день.
Но Карлос не сдавался. В 1983-м он стал игроком «Фламенго», находившегося тогда на подъеме. В команде он задержался аж на три сезона. Там он вновь проявил фантазию, «похоронив» нескольких родных и потребовав время на психологическое восстановление. Естественно, все это не предполагало даже редких выходов на поле.
Из «Фламенго» он переехал во Францию — в «Газелек Аяччо». Там не произошло ничего нового — бразилец
В 1988-м Карлос вернулся в Бразилию, на этот раз в «Бангу» — в то время не последнюю команду в стране. И в одном из матчей случилось непредвиденное: тренер приказал Кайзеру разминаться. Команда проигрывала, и игру нужно было спасать любым способом. На удачу, именно в это время болельщики стали выкрикивать оскорбления с трибун. Футболист сориентировался мгновенно: взобрался на заграждение и начал оскорблять фанатов в ответ. Арбитр тут же показал ему красную карточку, и Кайзер выдохнул.
Когда разгневанный президент клуба Кастор де Андраде потребовал объяснений, бразилец заявил, что не мог вынести происходящего. Он добавил, что тренера считает отцом и никогда не позволит называть его вором, как это делали болельщики. Андраде тронули слова Кайзера, и спустя несколько дней Карлосу предложили продлить контракт.
Так Кайзер кочевал из клуба в клуб, хотя до сих пор непонятно, какую ценность в нем видело руководство. На закате карьеры футболист отправился в США. «Эль Пасо Пэтриотс» и «Америка» — клубы не то чтобы титулованные, зато с хорошими бюджетами.
В 29 лет Кайзер все же повесил бутсы на гвоздь. Последней командой для него стал «Гуарани» из
Сейчас ему 56 лет, он работает инструктором в
«Я знал, как говорить и как продвигать свой имидж. Вот есть Лионель Месси и есть Дэвид Бекхэм. Месси хороший футболист, но Бекхэм умеет продать имидж и рекламирует товары. Месси не “продается” — он не умеет правильно говорить. А Кайзер, как Бэкхэм, умеет», — заметил бразилец.
Хотя бы здесь он не врет:
Ангелина Никитина