РФС подписал партнерское соглашение с РЖД
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) стала официальным партнером Российского футбольного союза (РФС), а также сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков на
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) стала официальным партнером Российского футбольного союза (РФС), а также сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков на
Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров входит в попечительский совет РФС под председательством совладельца компании НОВАТЭК Леонида Михельсона.
Также в него входят помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский и секретарь попечительского совета Денис Соловьев.
«РФС подписал партнерское соглашение с РЖД», — сказал Дюков.
Попечительский совет будет способствовать взаимодействию РФС с федеральными и региональными властями и инвесторами.
Его деятельность будет направлена на развитие футбола в России, защиту прав и интересов РФС при формировании и реализации государственной политики, а также обеспечит привлечение дополнительных средств и осуществление общественного контроля за работой организации.