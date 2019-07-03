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18:08 (мск), источник: ТАСС

РФС подписал партнерское соглашение с РЖД

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания «Российские железные дороги» (РЖД) стала официальным партнером Российского футбольного союза (РФС), а также сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после заседания попечительского совета РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров входит в попечительский совет РФС под председательством совладельца компании НОВАТЭК Леонида Михельсона.

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Также в него входят помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский и секретарь попечительского совета Денис Соловьев.

«РФС подписал партнерское соглашение с РЖД», — сказал Дюков.

Попечительский совет будет способствовать взаимодействию РФС с федеральными и региональными властями и инвесторами.

Его деятельность будет направлена на развитие футбола в России, защиту прав и интересов РФС при формировании и реализации государственной политики, а также обеспечит привлечение дополнительных средств и осуществление общественного контроля за работой организации.

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