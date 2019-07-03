РФС подписал партнерское соглашение с РЖД

Также в него входят помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, председатель совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский и секретарь попечительского совета Денис Соловьев.

Попечительский совет будет способствовать взаимодействию РФС с федеральными и региональными властями и инвесторами.

Его деятельность будет направлена на развитие футбола в России, защиту прав и интересов РФС при формировании и реализации государственной политики, а также обеспечит привлечение дополнительных средств и осуществление общественного контроля за работой организации.