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18:16 (мск), источник: ТАСС

Попечительский совет РФС будет создавать условия для инвестиций в российский футбол

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Главной задачей попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) является создание условий для финансовых вложений частного бизнеса в российский футбол. Об этом журналистам на пресс-конференции после заседания попечительского совета РФС сообщил в среду глава совета, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

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Источник: РИА "Новости"

«Вчера попечительский совет был зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. [Президент РФС] Александр Дюков помог нам с поиском партнеров, и процесс поиска продолжается. Задача попечительского совета — создать условия, чтобы частный бизнес становился партнером и вкладывался в российский футбол», — заявил Михельсон.

Пункт в устав РФС о создании попечительского совета был внесен на конференции организации в мае 2018 года. Согласно уставу, попечительский совет формируется из граждан России, обладающих «безупречной репутацией», известных политических или общественных деятелей, представителей крупного бизнеса, выдающихся ученых, деятелей культуры, спортсменов, экспертов, иных лиц, чья деятельность, опыт и возможности могут помочь развитию отечественного футбола.

Совет будет способствовать взаимодействию РФС с федеральными и региональными властями и инвесторами. Его деятельность будет направлена на развитие футбола в России, защиту прав и интересов РФС при формировании и реализации государственной политики, а также обеспечит привлечение дополнительных средств и осуществление общественного контроля за работой организации.

Михельсон был избран главой попечительского совета на заседании исполнительного комитета РФС в апреле 2019 года.

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