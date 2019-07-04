Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий отправлены из СИЗО в колонию.
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий отправлены из СИЗО в колонию.
Об этом ТАСС сообщил руководитель
«Все четверо фигурантов по этому уголовному делу сегодня отправлены из Бутырского СИЗО к месту отбытия наказания» — сообщил Цыганков.
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее сообщил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода. «Ребята этапированы в исправительную колонию Белгорода», — сказал он.