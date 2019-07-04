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15:02 (мск), источник: ТАСС

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий отправлены из СИЗО в колонию.

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Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

«Все четверо фигурантов по этому уголовному делу сегодня отправлены из Бутырского СИЗО к месту отбытия наказания» — сообщил Цыганков.

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее сообщил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода. «Ребята этапированы в исправительную колонию Белгорода», — сказал он.

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