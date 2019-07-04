Украинец пообещал устроить драку с «Краснодаром-2»

Источник: instagram.com/habovda_yura_habi/

5 июля «Краснодар-2» играет товарищеский матч с венгерским клубом «Халадаш» (начало — в 19:00 по московскому времени). Самый мощный анонс встречи опубликовал украинский полузащитник венгерского клуба Юрий Габовда.

«Завтра играем против “Краснодара”. Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине!» — написал Габовда в инстаграме.

Если это была шутка, то ее не оценили. После разразившегося скандала Габовда удалил пост, заявив, что он ничего такого не делал.

«Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», — цитирует Габовду Tribuna.com.

Источник: facebook.com/theukrfootball

Что говорят в клубе?

Венгры действия игрока осудили. «Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», — сообщили Sport24 в пресс-службе клуба «Халадаш».

Как отреагировал УЕФА?

Никак. Европейский футбольный союз не стал реагировать на слова украинского футболиста. «У нас нет комментария на это», — сказали в УЕФА корреспонденту Sport24.

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Кто такой Габовда

Габовда дебютировал в большом футболе при Олеге Кононове, когда тот тренировал «Карпаты». В своем инстаграме Юрий выражал благодарность тренеру. Под его руководством помог «Карпатам» выйти в Лигу Европы в сезоне 2009/10, где сыграл против «Севильи» и «ПСЖ».

После «Карпат» играл в середняках чемпионата Украины, засветился в белорусских «Граните» и минском «Динамо», после чего оказался в венгерском клубе «Балмазуйварош», а затем — в «Халадаше». Во все клубы переходил в статусе свободного агента.

Каждый год выставляет в инстаграме пост с поздравлением с Днем независимости Украины.