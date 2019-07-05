Лезгинка Глушакова, «Катюша» Слуцкого: как в футболе встречают новичков
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Мы собрали еще несколько огненных вариантов инициации новых игроков в разных командах.
Эта традиция, как и практически все в футболе, зародилась в Англии. Поэтому британские игроки до сих пор остаются самыми хитрыми на выдумку в вопросе посвящения в футболисты и самыми безбашенными.
В лондонском «Арсенале» за посвящение в футболисты отвечал ветеран клуба Рэй Парлор. Особенно он любил издеваться над иностранными новичками. Он тепло приветствовал заморских гостей, много с ними общался и даже учил фразам на английском языке. Представьте удивление президента клуба, когда бразилец Эду в очередной раз приветствовал его словами «Ты грязный ублюдок!».
Были забавы и пострашнее. Особенно отличался «Уимблдон». В этом клубе легендарный Винни Джонс резал одежду новичков на лоскуты.
Постепенно английские забавы сходили на нет. Все пришло к обычному пению, традиция зародилась в «Челси». В лондонском клубе еще до прихода Романа Абрамовича новичков заставляли петь свой национальный гимн. Долгое время самым ужасным посвящением считался гимн Кот-д’Ивуара в исполнении Саломона Калу. Но потом в команду пришел Юрий Жирков. Он пел не гимн, а песню в стиле караоке. Лучше итальянского тренера Карло Анчелотти, тогда работавшего в «Челси», это никто не опишет. Итальянец посвятил выступлению Жиркова целый отрывок в своей автобиографии.
Он встал на стул и начал петь. Я никогда не слышал ничего хуже этого. Это была катастрофа, он не попал ни в одну ноту. От смеха игроки едва не подавились едой, а он продолжал петь как тонущая кошка, как застрявшая в дыре свинья. Это длилось целых две минуты. Игроки не пожалели Жиркова — не остановили эту какофонию. Петр Чех хотел надеть свой шлем, чтобы спасти слух от его пения. Жирков до сих пор не оправился от этой психологической травмы.
Жаль, что с того вечера не сохранилось записи. Сейчас такие видео разлетаются мгновенно. Новички поют во многих клубах, а их партнеры по команде записывают это и выкладывают в социальные сети. Вот так, например, пел на своей инициации в «Монако» Александр Головин. Для тех, кто не понял, — это песня «Ветер» группы Brainstorm.
Можно сравнить с тем, как исполнял песню Джанлуиджи Буффон в другом французском клубе — в «ПСЖ».
Кстати, посвящают не только в клубах, но и в некоторых сборных. Похожий обряд в сборной Украины ввел именитый главный тренер команды Андрей Шевченко, в свое время тоже спевший в «Челси». Новобранцы сборной поют свои любимые песни. Бразилец Манолас исполнил хит Despasito, а Александр Зинченко из «Манчестер Сити» — песню российского рэпера L’One.
В некоторых клубах заставляют петь даже тренеров. Так было с Леонидом Слуцким в английском «Халле». Леониду Викторовичу не привыкать выступать перед большим числом людей, вот он и не оплошал — спел «Катюшу». Вместо микрофона был банан.
Традиции посвящения в футболисты начали перенимать и российские клубы. Про Дениса Глушакова и лезгинку мы уже рассказали. Есть свой обряд и в «Зените». Каждого новичка пропускают через живой тоннель из футболистов.
Интересную историю из «Анжи» рассказал и венгерский полузащитник Балаж Джуджак.
Я сидел, ни о чем не подозревая, болтал с бразильскими ребятами. Тут ко мне подошли
пять-шестьрусских игроков. Смотрю, мои собеседники хихикают: «А где твой телефон?» Только я указал на стол, они подхватили меня, начали раскачивать, а затем бросили в бассейн. Было очень весело — считаю, посвящение удалось.
Удивительно, что подобных историй нет в московских «Спартаке» или ЦСКА — российских клубах с очень богатыми традициями. Зато в