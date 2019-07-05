Лезгинка Глушакова, «Катюша» Слуцкого: как в футболе встречают новичков

Источник: Instagram

Мы собрали еще несколько огненных вариантов инициации новых игроков в разных командах.

Эта традиция, как и практически все в футболе, зародилась в Англии. Поэтому британские игроки до сих пор остаются самыми хитрыми на выдумку в вопросе посвящения в футболисты и самыми безбашенными.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ul-FaTaHbes?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В лондонском «Арсенале» за посвящение в футболисты отвечал ветеран клуба Рэй Парлор. Особенно он любил издеваться над иностранными новичками. Он тепло приветствовал заморских гостей, много с ними общался и даже учил фразам на английском языке. Представьте удивление президента клуба, когда бразилец Эду в очередной раз приветствовал его словами «Ты грязный ублюдок!».

Были забавы и пострашнее. Особенно отличался «Уимблдон». В этом клубе легендарный Винни Джонс резал одежду новичков на лоскуты. Кому-то завязывали штанины брюк в узел и засыпали туда конский навоз. Хуже остальных пришлось Гарету Эйнсуорту. Его ночью вывезли в парк и оставили там совершенно голым. В таком виде пришлось добираться до базы клуба.

Юрий Жирков (слева) и Карло Анчелотти | Источник: РИА "Новости"

Постепенно английские забавы сходили на нет. Все пришло к обычному пению, традиция зародилась в «Челси». В лондонском клубе еще до прихода Романа Абрамовича новичков заставляли петь свой национальный гимн. Долгое время самым ужасным посвящением считался гимн Кот-д’Ивуара в исполнении Саломона Калу. Но потом в команду пришел Юрий Жирков. Он пел не гимн, а песню в стиле караоке. Лучше итальянского тренера Карло Анчелотти, тогда работавшего в «Челси», это никто не опишет. Итальянец посвятил выступлению Жиркова целый отрывок в своей автобиографии.

Он встал на стул и начал петь. Я никогда не слышал ничего хуже этого. Это была катастрофа, он не попал ни в одну ноту. От смеха игроки едва не подавились едой, а он продолжал петь как тонущая кошка, как застрявшая в дыре свинья. Это длилось целых две минуты. Игроки не пожалели Жиркова — не остановили эту какофонию. Петр Чех хотел надеть свой шлем, чтобы спасти слух от его пения. Жирков до сих пор не оправился от этой психологической травмы. Карло Анчелотти бывший главный тренер «Челси»

Жаль, что с того вечера не сохранилось записи. Сейчас такие видео разлетаются мгновенно. Новички поют во многих клубах, а их партнеры по команде записывают это и выкладывают в социальные сети. Вот так, например, пел на своей инициации в «Монако» Александр Головин. Для тех, кто не понял, — это песня «Ветер» группы Brainstorm.

Можно сравнить с тем, как исполнял песню Джанлуиджи Буффон в другом французском клубе — в «ПСЖ».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/exuzWWnKn1o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, посвящают не только в клубах, но и в некоторых сборных. Похожий обряд в сборной Украины ввел именитый главный тренер команды Андрей Шевченко, в свое время тоже спевший в «Челси». Новобранцы сборной поют свои любимые песни. Бразилец Манолас исполнил хит Despasito, а Александр Зинченко из «Манчестер Сити» — песню российского рэпера L’One.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i8cG9yqkQlU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В некоторых клубах заставляют петь даже тренеров. Так было с Леонидом Слуцким в английском «Халле». Леониду Викторовичу не привыкать выступать перед большим числом людей, вот он и не оплошал — спел «Катюшу». Вместо микрофона был банан.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4b7RBaAb8vA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Традиции посвящения в футболисты начали перенимать и российские клубы. Про Дениса Глушакова и лезгинку мы уже рассказали. Есть свой обряд и в «Зените». Каждого новичка пропускают через живой тоннель из футболистов. Кто-то пытается проскочить быстро, а кто-то идет медленно и гордо, показывает свою силу. Пока новичок пробирается через тоннель, ему отвешивают тумаки руками и ногами.

Интересную историю из «Анжи» рассказал и венгерский полузащитник Балаж Джуджак.

Я сидел, ни о чем не подозревая, болтал с бразильскими ребятами. Тут ко мне подошли пять-шесть русских игроков. Смотрю, мои собеседники хихикают: «А где твой телефон?» Только я указал на стол, они подхватили меня, начали раскачивать, а затем бросили в бассейн. Было очень весело — считаю, посвящение удалось. Балаж Джуджак бывший игрок «Анжи»