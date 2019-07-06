«Новосибирск» подрался с «Рамзаном»: юные футболисты устроили массовую потасовку

Первенство России спортивных школ 2002 г. р. в эти дни проходит в Москве.

Команда ДЮСШ «Новосибирск» попала в когорту сильнейших. На турнир приехали лучшие 16 команд со всех уголков России. Новосибирские футболисты оказались в одной группе с «Крылья Советов» Самара, Локомотив «Москва», Академия «Рамзан». Во втором туре сибиряки уже встречались с командой из Чечни — Академия «Рамзан», и та встреча прошла мирно, завершилась в ничью — 1:1. Сегодня соперники вновь играли между собой за 9 место на турнире.

— В одном из эпизодов два игрока боролись за мяч. Мяч ушёл. Была борьба. Непонятно, кто кого ударил первым. Никто никого не избивал. Если бы судья вовремя среагировал — драки бы не было. В итоге, на поле на помощь игроку из Академии «Грозный» подлетели сразу четыре футболиста, в том числе и запасные. Мои ребята увидели, что четыре человека пытались избить одного нашего игрока. Мои игроки побежали разнимать. Завязалась потасовка, — рассказал Ренат Абдулатыпов, главный тренер команды из Новосибирска.

Комсомольской правде удалось заглянуть в судейский протокол матча. Согласно официальному документу в потасовке участвовал и тренер «Рамзана»:

— На 61 минуте матча встреча была остановлена из-за массовой конфронтации игроков. Во время конфликта главный тренер Академии «Рамзан» Альсултанов А. М. оказывал физическое воздействие на судей, — говорится в судейском протоколе.

В итоге, когда игроков удалось разнять, судья принял решение досрочно закончить матч. Стоит отметить, что на момент инцидента «Новосибирск» вёл в счёте — 1:0.