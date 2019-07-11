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09:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистку-лесбиянку предложили выдвинуть в президенты США

Футболистка сборной США Меган Рапино могла бы выиграть президентские выборы у Дональда Трампа. Oб этoм говорится в иccлeдoвaнии, oпубликoвaнном на сайте Public Policу Polling.

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Источник: Reuters

Аналитическая компания демократической партии США провела опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. Согласно его результатам, на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42 процента избирателей, за Трампа — 41 процент. Опрос проводился с 3 по 8 июля при участии 604 зарегистрированных избирателей.

Сборная США выиграла чемпионат мира, обыграв в финале национальную команду Нидерландов со счетом 2:0. Рапино была признана лучшим игроком турнира.

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Перед началом чемпионата мира футболистка заявила, что не пойдет на встречу с Трампом в Белый дом в случае победы на турнире. После победы Рапино в интервью Independent вновь раскритиковала президента.

В 2012 году спортсменка совершила каминг-аут. На данный момент она состоит в отношениях с баскетболисткой Сью Берд.

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