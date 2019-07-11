ФИФА будет предпринимать меры против преемников клубов-должников

ФИФА отмечает, что в последнее время участились случаи, когда клубы с помощью создания новой организации, которая является спортивным преемником клуба, пытается избежать финансовых обязательств перед игроками, командами, тренерами, другими работниками и организациями.

В новом издании дисциплинарного кодекса указывается, что ФИФА будет накладывать запрет на трансферы на клубы, которые не погашают свои долги. Также ФИФА будет исполнять все решения Спортивного арбитражного суда.