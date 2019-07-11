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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА будет предпринимать меры против преемников клубов-должников

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) в новом издании дисциплинарного кодекса организации предусмотрела возможность принятия мер против преемников клубов-должников, сообщается на сайте ФИФА.

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ФИФА отмечает, что в последнее время участились случаи, когда клубы с помощью создания новой организации, которая является спортивным преемником клуба, пытается избежать финансовых обязательств перед игроками, командами, тренерами, другими работниками и организациями.

В новом издании дисциплинарного кодекса указывается, что ФИФА будет накладывать запрет на трансферы на клубы, которые не погашают свои долги. Также ФИФА будет исполнять все решения Спортивного арбитражного суда.

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