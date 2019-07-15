Глава Армении наградил Симоняна орденом «За заслуги перед Отечеством»

Источник: РИА "Новости"

«Наградить Симоняна Никиту Павловича орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени за неоспоримый вклад и значительные достижения в развитие армянского футбола», — говорится в указе.

Большую часть футбольной карьеры Симонян провел в московском «Спартаке», став с ним четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых», забив 160 голов. Вместе с национальной командой Симонян завоевал золото Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне.

За тренерскую карьеру 92-летний специалист успел поработать с московским «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и национальной сборной СССР. Под его руководством «Арарат» сделал в 1973 году «золотой дубль» став победителем чемпионата СССР и обладателем Кубка страны.