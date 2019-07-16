Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор

В «Инстаграм» неожиданно вспомнили про приложение FaceApp, которое делает лицо на фотографии старым. Пользователи сети начали размещать обработанные фото. Знаменитости тоже не остались в стороне. Тренд поддержали Михаил Галустян, Гарик Харламов и Валерий Карпин. Мы решили посмотреть, как звезды российского и мирового спорта будут выглядеть на пенсии.