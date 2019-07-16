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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор

Отправляем на пенсию Кокорина, Шарапову, Дзюбу и других. Новый тренд в «Инстаграме».

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В «Инстаграм» неожиданно вспомнили про приложение FaceApp, которое делает лицо на фотографии старым. Пользователи сети начали размещать обработанные фото. Знаменитости тоже не остались в стороне. Тренд поддержали Михаил Галустян, Гарик Харламов и Валерий Карпин. Мы решили посмотреть, как звезды российского и мирового спорта будут выглядеть на пенсии.

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