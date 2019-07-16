Кроме того махачкалинский стадион «Динамо» будет носить имя Льва Яшина.

«Динамо» — более раскрученный и известный бренд. Мы надеемся, что и руководство республики, и бизнес повернутся лицом к клубу после смены названия, — приводит слова Лахиялова «Молодёжь Дагестана».

«Инициатором переименования стадиона являюсь я. Идею уже поддержали в Москве, в Центральном совете общества «Динамо». Я надеюсь, что переименование состоится уже в этом году. Дагестанская региональная организация ФСО «Динамо» является собственником арены, так что мы можем дополнить название стадиона, ни с кем не согласовывая своего решения. Тем не менее я сначала собираюсь поставить руководство республики в известность о наших планах и надеюсь, оно одобрит эту идею.