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11:40 (мск), источник: ТАСС

Колобков уверен, что РФС наладит работу по развитию женского футбола

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков убежден, что руководство Российского футбольного союза (РФС) наладит работу по развитию женского футбола в стране. Об этом глава ведомства рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

«Американки — чемпионки мира и уделяют этому виду большое внимание, — сказал Колобков. — Мы, конечно, отстаем от них, но мы обсуждали с Дюковым (президентом РФС Александром Дюковым — прим. ТАСС) и женский, и мини, и пляжный футбол. Есть программа развития. Уверен, что новое руководство РФС встроит работу».

«У нас сложностей там нет — нужно просто внимание. Надеюсь, скоро и в женском футболе результаты будут лучше, чем у мужчин», — добавил министр спорта.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд 2019 года завершился 7 июля. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая в финале команду Нидерландов (2:0). Для американок этот титул стал четвертым в истории.

Женская сборная России дважды участвовала в чемпионатах мира — в 1999 и 2003 годах команда под руководством главного тренера Юрия Быстрицкого доходила до ¼ финала. На турнир 2019 года команда не попала, заняв третье место в отборочной группе с командами Англии, Уэльса, Боснии и Герцеговины, Казахстана.

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