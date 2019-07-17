Колобков уверен, что РФС наладит работу по развитию женского футбола

Источник: РИА "Новости"

«Американки — чемпионки мира и уделяют этому виду большое внимание, — сказал Колобков. — Мы, конечно, отстаем от них, но мы обсуждали с Дюковым (президентом РФС Александром Дюковым — прим. ТАСС) и женский, и мини, и пляжный футбол. Есть программа развития. Уверен, что новое руководство РФС встроит работу».

«У нас сложностей там нет — нужно просто внимание. Надеюсь, скоро и в женском футболе результаты будут лучше, чем у мужчин», — добавил министр спорта.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд 2019 года завершился 7 июля. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая в финале команду Нидерландов (2:0). Для американок этот титул стал четвертым в истории.