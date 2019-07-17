Самедов и самый титулованный игрок мира: кем можно усилить клуб бесплатно

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Мировые звезды

Дани Алвес

Источник: Reuters

Да что тут говорить, когда самый титулованный футболист планеты бразилец Дани Алвес просиживает без работы. Последним клубом крайнего защитника был французский «ПСЖ», в котором он постоянно играл в основе. Летом контракт подошел к концу, и Дани — вновь на бирже труда. Сейчас он как раз ведет переговоры с туринским «Ювентусом», за который уже успел поиграть.

Фернандо Льоренте

Вы часто видели безработных чемпионов мира по футболу? Испанец Фернандо Льоренте — один из немногих. Летом истек его контракт с лондонским «Тоттенхэмом», финалистом прошедшей Лиги чемпионов.

За сезон форвард провел 35 матчей. Если бы не его гол в ворота «Манчестер Сити», не было бы «шпор» в финале и неизвестно, кто взял бы титул.

Даниел Старридж

Источник: Reuters

Льоренте — не единственный финалист прошедшей Лиги чемпионов в поисках работы. Победивший с «Ливерпулем» англичанин Даниел Старридж тоже остался без клуба. В сезоне он играл не так часто, как Фернандо, но это не его вина — просто конкуренция в «Ливерпуле» на его позиции уж слишком высока.

Франк Рибери

Источник: Reuters

Еще несколько лет назад француз Франк Рибери должен был получать «Золотой мяч», но стал лишь лучшим игроком Европы. Сегодня ему 36 лет и он ищет работу. 25 игр, шесть голов и четыре результативные передачи — вот его статистика в прошлом сезоне за «Баварию». Дело не в нем — в клубе просто решили омолодить состав.

Марио Балотелли

Источник: Reuters

Главный скандалист мирового футбола итальянец Марио Балотелли предыдущий сезон провел в «Марселе» — не провалился, но и не блистал. Последнее время он заключает исключительно однолетние контракты. Сейчас футболист ведет переговоры с «Фиорентиной», но, как мы знаем, все может еще раз десять измениться. А ведь когда-то он мог перейти в «Зенит».

Старые знакомые

Кейсуке Хонда

Японский форвард Кейсуке Хонда отлично знаком фанатам ЦСКА. С ними он не ссорился, в отличие от президента красно-синих Евгения Гинера, с которым расстался не на самой приятной ноте. Прошедший сезон игрок провел в австралийском «Мельбурне», а также тренировал сборную Камбоджи по скайпу. Никогда не угадаешь, чего хочет этот игрок, но пока о завершении карьеры футболиста он не заикался.

Мартин Шкртел

Три года назад бывший защитник «Зенита» перешел из «Ливерпуля» в «Фенербахче», где и играл до этого лета. Сейчас один из лучших защитников в истории РПЛ — свободный агент. Если уж вернули Ивановича в Россию, можно и со Шкртелом что-то придумать. «Фенер» провалил сезон, но в этом не вина Мартина.

Бибрас Натхо

Год назад израильский полузащитник Бибрас Натхо ушел из ЦСКА и решил попробовать себя в чемпионате Греции — в «Олимпиакосе».

Сейчас он вновь ищет работу — уже намекал на возвращение в ЦСКА, но армейцы прибегают к такому приему только в исключительных случаях, а Бибрасу, при всем уважении, до Вагнера Лава с Ахмедом Мусой пока далеко.

Неманья Пейчинович

Предыдущий сезон бывший игрок «Локомотива» Неманья Пейчинович провел в китайском клубе «Чанчунь Ятай». В 13 матчах он забил два гола и отдал два результативных паса — неплохой результат для центрального защитника. Но китайцы решили не продлевать контракт с сербом.

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Россияне

Роман Нойштедтер

Самый ценные для нашего чемпионата футболисты — обладатели российского гражданства. Роман Нойштедтер ни минуты не провел в российском футболе, но легионером не считается. Правда, он в последнее время крайне редко появлялся на поле в составе «Фенербахче», но это не мешало Станиславу Черчесову регулярно вызывать его в сборную. Видимо, Станислав Саламович — единственный тренер в России, кому приглянулся Роман, потому что никаких слухов о переговорах с российскими командами пока не было.

Юрий Лодыгин

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин в прошлом сезоне был одноклубником Бибраса Натхо в «Олимпиакосе». Вернувшись из аренды, он узнал, что контракт с ним не продлевают. Сейчас вратарь ищет работу, в России и так переизбыток стражей ворот, а за границей на него спроса пока нет.

Роман Шишкин

Источник: РИА

Карьера защитника Романа Шишкина сложилась крайне красиво: «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», сборная России. Он столько лет находится у нас на глазах, а ему всего 32 года. Последний сезон он провел в аренде в «Крыльях Советов» и сейчас ищет работу. Ходят слухи, что может оказаться в «Сочи».

Александр Самедов

Источник: РИА "Новости"