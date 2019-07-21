Белорусы победили литовцев в квалификации ЧМ по пляжному футболу

Сегодня в матче 2-го тура предварительной группы Е белорусы выигрывали у литовцев 3:0, но в конце заключительного периода соперники сумели восстановить равновесие — 3:3. В овертайме счет не изменился, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне белорусской дружины.

На старте соревнований в российской столице сборная Беларуси уверенно переиграла команду Турции со счетом 6:3. 22 июля белорусы завершат первый этап игрой со сборной Швейцарии, которая в первом туре разгромила Литву — 8:1, а сегодня встретится с турками. Турнирное положение: Беларусь — 4 очка (2 матча), Швейцария — 3 (1), Турция — 0 (1), Литва — 0 (2).

В европейской квалификации принимают участие 19 команд. По итогам первого группового этапа в плей-офф выйдут по три команды из каждой группы, а также лучшая сборная из занявших четвертые места.