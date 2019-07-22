Ханни покинул «Спартак». Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?
Пять главных новостей трансферного рынка за понедельник.
Пять главных новостей трансферного рынка за понедельник.
ESPN пишет, что нападающий «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Китае, причем валлиец покинет «сливочных» бесплатно. Как сообщает источник внутри клуба, мадридцы собираются разорвать контракт с 30-летним игроком в случае, если тот отправится в Поднебесную. По действующему соглашению «Реал» должен выплатить валлийцу около 100 миллионов евро за 3 года. «Цзянсу Сунин» готов предложить Бэйлу зарплату в размере 17 миллионов лет в год.
В прошлом сезоне Гарет провел 42 матча за «Реал», забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 миллионов евро.
28-летний алжирский полузащитник Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гарафу». В понедельник игрок успешно прошел медосмотр, после чего катарский клуб объявил о сделке в своем официальном аккаунте в Twitter. Сумма трансфера неизвестна, стоимость Ханни оценивается порталом transfermarkt.de в 6 миллионов евро.
Ханни выступал за «Спартак» с начала 2018 года, на его счету 38 матчей, 6 голов и 8 голевых передач за
По данным Goal.com, в ближайшее время полузащитник «Лиона» Набиль Фекир перейдет в испанский «Бетис», сумма сделки составит 20 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста с французской командой истечет летом 2020 года, сам игрок ранее изъявил желание покинуть Францию.
Фекир провел за «Лион» 39 матчей и забил 12 мячей в сезоне-2018/19. Прошлым летом он мог оказаться в «Ливерпуле» и «Челси», но переговоры с клубами сорвались. Осенью «Бавария» отправляла главного скаута на матчи «Лиона», чтобы просмотреть полузащитника.
«Урал» приобрел у «Легии» нападающего Михала Кухарчика. Срок соглашения с 28-летним футболистом не сообщается. Кухарчик будет выступать за екатеринбуржцев под 18-м номером, он проведет первую тренировку в составе российской команды уже во вторник.
В прошлом сезоне Михал поучаствовал в 28 матчах за «Легию», на его счету 4 гола и 4 результативных передачи. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 1 миллион евро.
Также стало известно, что «Урал» интересуется защитником ЦСКА Никитой Черновым. Об этом «СЭ» сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов:
— Мы бы хотели видеть Чернова в «Урале». Ведем переговоры с ЦСКА, но пока не договорились. Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде, — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову.
В прошлом сезоне Чернов сыграл за
Журналист La Gazetta dello Sport Николо Шира сообщает, что «Сампдория» планирует арендовать у «Зенита» 26-летнего полузащитника Эмилиано Ригони. Источник утверждает, что итальянский клуб заплатит 1 миллион евро за аренду, также генуэзцы получат право на выкуп футболиста за 11 миллионов евро. Также сообщается, что сделка состоится в том случае, если клуб из
Ригони перешел в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 Эмилиано провел в аренде в «Аталанте», где принял участие в 12 матчах и забил 3 мяча. После возвращения в