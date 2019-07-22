Ханни покинул «Спартак». Бэйл может уйти из «Реала» бесплатно?

«Реал» устал от попыток продать Бэйла и готов отпустить его бесплатно?

Источник: AP

ESPN пишет, что нападающий «Реала» Гарет Бэйл продолжит карьеру в Китае, причем валлиец покинет «сливочных» бесплатно. Как сообщает источник внутри клуба, мадридцы собираются разорвать контракт с 30-летним игроком в случае, если тот отправится в Поднебесную. По действующему соглашению «Реал» должен выплатить валлийцу около 100 миллионов евро за 3 года. «Цзянсу Сунин» готов предложить Бэйлу зарплату в размере 17 миллионов лет в год.

В прошлом сезоне Гарет провел 42 матча за «Реал», забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

«Спартак» расстался с Ханни

Источник: Спорт-Экспресс

28-летний алжирский полузащитник Софьян Ханни перешел из «Спартака» в «Аль-Гарафу». В понедельник игрок успешно прошел медосмотр, после чего катарский клуб объявил о сделке в своем официальном аккаунте в Twitter. Сумма трансфера неизвестна, стоимость Ханни оценивается порталом transfermarkt.de в 6 миллионов евро.

Ханни выступал за «Спартак» с начала 2018 года, на его счету 38 матчей, 6 голов и 8 голевых передач за красно-белых во всех турнирах.

Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис». Игроком интересовались «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария».

Источник: Reuters

По данным Goal.com, в ближайшее время полузащитник «Лиона» Набиль Фекир перейдет в испанский «Бетис», сумма сделки составит 20 миллионов евро. Контракт 26-летнего футболиста с французской командой истечет летом 2020 года, сам игрок ранее изъявил желание покинуть Францию.

Фекир провел за «Лион» 39 матчей и забил 12 мячей в сезоне-2018/19. Прошлым летом он мог оказаться в «Ливерпуле» и «Челси», но переговоры с клубами сорвались. Осенью «Бавария» отправляла главного скаута на матчи «Лиона», чтобы просмотреть полузащитника.

«Урал» пополнился Кухарчиком, а также ведет переговоры по покупке Чернова

«Урал» приобрел у «Легии» нападающего Михала Кухарчика. Срок соглашения с 28-летним футболистом не сообщается. Кухарчик будет выступать за екатеринбуржцев под 18-м номером, он проведет первую тренировку в составе российской команды уже во вторник.

В прошлом сезоне Михал поучаствовал в 28 матчах за «Легию», на его счету 4 гола и 4 результативных передачи. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 1 миллион евро.

Также стало известно, что «Урал» интересуется защитником ЦСКА Никитой Черновым. Об этом «СЭ» сообщил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов:

— Мы бы хотели видеть Чернова в «Урале». Ведем переговоры с ЦСКА, но пока не договорились. Речь идет о полноценном трансфере, а не об аренде, — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову.

В прошлом сезоне Чернов сыграл за красно-синих в 11 матчах и заработал 5 желтых карточек. В сезоне-2019/20 защитник еще не принимал участия в официальных матчах. Ранее Никита уже выступал за «Урал» на правах аренды — в сезоне-2017/18 он сыграл в 14 матчах за екатеринбуржцев.

«Сампдория» арендует Ригони у «Зенита» с правом выкупа за 11 миллионов евро

Журналист La Gazetta dello Sport Николо Шира сообщает, что «Сампдория» планирует арендовать у «Зенита» 26-летнего полузащитника Эмилиано Ригони. Источник утверждает, что итальянский клуб заплатит 1 миллион евро за аренду, также генуэзцы получат право на выкуп футболиста за 11 миллионов евро. Также сообщается, что сделка состоится в том случае, если клуб из Санкт-Петербурга найдет замену Ригони.