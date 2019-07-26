Тарасов: Говорят, я скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полная чушь
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с выплатой долга по алиментам своей бывшей супруге Оксане.
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с выплатой долга по алиментам своей бывшей супруге Оксане.
Ранее суд постановил взыскать с Тарасова 7,5 млн рублей. Как заявил адвокат Оксаны Сергей Жорин, Тарасов не смог вовремя погасить долг, в связи с чем был наложен арест на его счета и автомобиль, кроме того, футболисту запретили выезжать за границу.
«Не хотел давать никаких комментариев, но уже по горло сыт заказными и ложными статейками, порочащими мое имя.
«Мы только что прилетели из Рима, — сказал Тарасов на видео в инстаграме. — Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилету. О том, что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и чисто физически не мог сделать перевод. В ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд. А то, что пишут в заказных статейках, не верьте — какое вранье, смешно просто. А с [адвокатом] Жориным мы еще увидимся и обязательно поговорим», — сказал Тарасов в инстаграме.
14 июля стало известно, что Тарасову сняли гипс с ноги в римской клинике «Вилла Стюарт» спустя три недели после операции. «Локомотив» этим летом не стал подписывать новый контракт с Тарасовым.