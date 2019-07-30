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09:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марадона впервые встал на ноги после операции на колене

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона впервые встал на ноги после проведенной неделю назад операции на правом колене.

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Источник: Reuters

«Сегодня я снова ходил, как когда мне было 15 лет. Большое спасибо моему хирургу и всем, кто заботится обо мне в больнице, и Богу», — написал Марадона на своей странице в Instagram.

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По информации СМИ, 58-летнему аргентинцу в ближайшее время предстоит операция на плече.

Последним местом работы Марадоны был клуб второго дивизиона чемпионата Мексики «Дорадос де Синалоа», который он покинул по окончании сезона.

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