Фернандо и Адриано покинули «Спартак», «Зенит» готовит 50 млн на Малкома. Трансферы и слухи дня
В «Спартаке» продолжается чистка.
В «Спартаке» продолжается чистка.
«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака».
«Палмейрас» на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. С 32-летним бразильцем заключен контракт на четыре сезона. Другие детали сделки не разглашаются.
Луис Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года. На его счету 26 голов в 74 матчах за клуб. Ранее в Европе Адриано играл за «Милан» и донецкий «Шахтер», а до этого он выступал на родине за «Интернасьонал». Его контракт со «Спартаком» был рассчитан еще на один год.
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Полузащитник Фернандо, ставший самым дорогим трансфером «Спартака» в истории клуба, покинул команду. Об этом сообщается на официальном сайте
Фернандо играл в «Спартаке» с 2016 года, куда перешел из «Сампдории» за 13 млн евро. За это время 27-летний бразилец принял участие в 98 матчах за
Трансфер Малкома обойдется «Зениту» в 50 млн евро
Трансфер нападающего «Барселоны» Малкома может обойтись «Зениту» в 50 млн евро. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров игрока с клубом.
«Сам трансфер будет стоить меньше 40 млн евро. А вот с агентскими выплатами и единовременной выплатой игроку за подписание контракта все сложнее: в общей сложности они будут превышать 10 млн евро», — сказал источник.
Он также добавил, что переговоры на данный момент продолжаются и с «Барселоной», и с футболистом, и с агентами. «Зенит» надеется снизить цену на сопровождение сделки и подписание контракта.
Краневиттер может перейти в «Галатасарай»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotospor, 26-летним аргентинским футболистом интересуется «Галатасарай».
Турецкому клубу стал интересен вариант с приобретением Краневиттера, поскольку руководство «Галатасарая» не может договориться с «Лестером» о переходе полузащитника Нампалиса Менди.
Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Англию для переговоров с представителями «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Если сторонам удастся договориться по условиям личного контракта, то клубы продолжат переговоры. Ожидается, что Дибала отправится в «МЮ», а взамен в «Ювентус» перейдет форвард Ромелу Лукаку. При этом «Ювентус» оценивает аргентинца в 100 млн евро, а бельгийца — в 82−83 млн, поэтому хочет получить доплату.
Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу».
Японский нападающий Синдзи Окадзаки подписал контракт с «Малагой», сообщает официальный сайт «анчоусов». 33-летний футболист присоединился к «Малаге» на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон.
Наибольшего успеха в карьере японец достиг вместе с «Лестером», став чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Также он выступал за «Симидзу С-Палс», «Штутгарт» и «Майнц». На его счету 50 голов в 119 поединках за сборную Японии.
«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА €15 млн за Чалова
«Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Федору Чалову в размере 15 млн евро. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее в СМИ уже обсуждалась информация, что Чаловым интересуются в Англии. В числе претендентов на 21-летнего игрока называют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Вариант покупки форварда также рассматривают команды из Италии («Лацио»), Испании («Валенсия») и Франции («Монако»).
«Ювентус» и «Эвертон» согласовали трансфер Мойзе Кина
Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин перейдет в «Эвертон». Как сообщает Sky Sports, стороны согласовали условия трансфера.
Английский клуб заплатит за 19-летнего форварда 32 млн евро, а в будущем