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14:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бюджет фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» составил 360 миллионов рублей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Вероника Столбунова. Бюджет фильма о легендарном вратаре сборной СССР по футболу и московского «Динамо» Льве Яшине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» составил 360 миллионов рублей, сообщил продюсер картины Олег Капанец.

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Источник: РИА "Новости"

Фильм готовится к выходу в прокат в 2019 году.

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«Бюджет достаточный, чтобы сделать хорошее кино про Льва Ивановича. Господдержка по линии Минкультуры была в размере 60 миллионов рублей. 360 миллионов рублей — бюджет картины. По современным меркам это небольшие деньги. Аналогичные фильмы снимаются с гораздо большим бюджетом», — сказал Капанец журналистам.

В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году, а также становился вторым на европейском первенстве 1964 года. Вместе с московским «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным вратарем в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.

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