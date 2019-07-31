Бюджет фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» составил 360 миллионов рублей

«Бюджет достаточный, чтобы сделать хорошее кино про Льва Ивановича. Господдержка по линии Минкультуры была в размере 60 миллионов рублей. 360 миллионов рублей — бюджет картины. По современным меркам это небольшие деньги. Аналогичные фильмы снимаются с гораздо большим бюджетом», — сказал Капанец журналистам.

В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году, а также становился вторым на европейском первенстве 1964 года. Вместе с московским «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным вратарем в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.