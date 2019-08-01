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12:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

О чем мечтают молодые футболисты: о славе или о деньгах?

«В чем сила, брат?» — так и хочется порой спросить у наших молодых футболистов. И услышать в ответ, что она в правде, любви к своему делу, трудолюбии, терпении, уважении к профессии…

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Но, к сожалению, футбол сегодня все чаще ассоциируется с другой доблестью. Точь-в-точь как в фильме Алексея Балабанова: «В деньгах вся сила, брат! И тот сильнее, у кого их больше!»

Иногда складывается ощущение, что главная цель современного футболиста не титулы, не голы и не победы, а кучерявый контракт. Деньги. Много денег. Очень-очень много денег. Причем желательно сразу. Действие по принципу вывихнутой логики: утром деньги — вечером голы. А не наоборот: сперва голы, завоевание репутации, а уж потом контракт и финансовая благодать. К сожалению, понимают это многие игроки потом, спустя годы, когда погоня за сиюминутными бонусами оканчивается ничем. И жизнь оказывается грубой и низкой, как басовый ключ.

Накануне сегодняшнего ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором солигорский «Шахтер» в Дании сразится с «Эсбьергом» (первый матч завершился победой «горняков» — 2:0), из стана нашей команды пришло пренеприятнейшее известие. СМИ распространили инсайдерскую информацию, что полузащитник «Шахтера» Валерий Громыко отказался продлевать контракт с клубом. Отмечается, что зимой 22-летний футболист может перейти в «Астану». И есть, мол, вероятность, что остаток сезона он проведет в дублирующем составе солигорчан. И уж совершенно точно игрок не полетел на ответный матч Лиги Европы в Данию.

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Дыма, как известно, без огня не бывает. Если эта информация соответствует действительности, то история печальная. Хоть и не новая. Их в нашем футболе пруд пруди. Молодой футболист получает от агента информацию, что какой-то клуб готов его озолотить. Глаза загораются, и все остальное отходит на второй план. Клуб же, понятное дело, не желает отпускать игрока просто так, также желая заработать на его продаже. А для этого нужен контракт. Конфликт интересов обычно так и заканчивается — ни вашим ни нашим: соглашение не продлевается, а футболист отправляется доигрывать свой срок в дубль.

Что касается Громыко, то он только стал поднимать в «Шахтере» голову. Перейдя в Солигорск из «Минска», он весь прошлый год не попадал в состав, а первую половину нынешнего сезона провел просто блестяще, став лидером команды. Получил приглашение в сборную и там дебютировал. И тоже выглядел неплохо. Время ли срываться с насиженного места прямо сейчас? Правильно ли это? Особенно с учетом, что зовут не в «Ювентус» и даже не в «Зенит». У каждого на этот вопрос свой ответ. Впрочем, пресс-служба «Шахтера» отсутствие Громыко в выездном списке в Данию объяснила травмой игрока: «Получил незначительное повреждение на тренировке». Замечая при этом, что в матче Кубка Беларуси с гомельским «Локомотивом», который состоится 4 августа, Валерий, скорее всего, сможет сыграть. Вот и поглядим.

Очень часто случается так, что, еще не успев начать карьеру, футболист в поисках лучшей доли уже сменил сразу несколько команд, нигде не успев задержаться. По этой проторенной дорожке уверенно зашагал и Кирилл Кириленко, которому специалисты и агенты уже успели напеть дифирамбов. Он проходил просмотр в немецком «Штутгарте», играл в «Минске», совершил громкий трансфер в брестское «Динамо», а оттуда — в БАТЭ. Однако нигде не заиграл, хотя в 18 лет уже, пожалуй, пора заявлять о себе более смело. Особенно если претендуешь на лавры футбольного вундеркинда. И вот — новый поворот в карьере Кириленко: игрок перешел в львовские «Карпаты». Это уже четвертый клуб в его только стартующей карьере. «Молодой футболист всегда должен стремиться к чему-то большему и лучшему, стараться идти вверх, на повышение», — объяснил парень свою страсть к перемене мест.

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Михаил Афанасьев тоже начинал карьеру бурно, являясь лидером молодежной сборной страны. И к 32 годам в его послужном списке значится аж 13 команд, которые он сменил. «Ислочь», с которой футболист подписал контракт накануне, стала 14-й. Звал футболиста к себе и «Луч» из Владивостока, но Михаил выбрал путь домой: «Решил, что лучше вернуться в Беларусь, поближе к семье». Набегался…

И здесь речь, конечно, не только о футболе и футболистах. Довелось недавно узнать, что и многих наших молодых хоккеистов из числа подрастающих талантливых звездочек интересует в хоккее главным образом контракт. А если детализировать еще более, то непосредственное количество нулей в его сумме. Это первый вопрос, который задают ребята своим агентам. Наверное, такое потребительское отношение к делу — веяние нашего времени. Оно такое, и мы такие. Но во все времена финал этих историй одинаковый. Об этом еще Пушкин писал в своей «Сказке о рыбаке и рыбке». Да только дети ныне сказок не читают, предпочитая сразу переходить к счету. А зря, ведь сказка хоть и ложь, да в ней намек…

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